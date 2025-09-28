Piero Hincapié sigue sin ser convocado en el Arsenal y la clara decisión de Arteta con el ecuatoriano

Piero Hincapié completó su segunda semana seguida al margen de los partidos del Arsenal. El ecuatoriano no fue ni convocado contra el Newcastle y ante las críticas y comentarios, hay una clara decisión de Mikel Arteta con el defensa local.

Pese a que los hinchas reclaman la presencia de Hincapié y se molestan por su ausencia tras una operación de más de 50 millones de euros, el DT español no apurará la recuperación de Hincapié. El ecuatoriano será así baja por varios partidos más.

Se conoce que la baja de Hincapié se debe a una lesión en la ingle, sin embargo no hay tiempo estimado de regreso de Hincapié. En poco más de un mes, el ecuatoriano apenas suma 6 minutos de juego.

Los hinchas en Ecuador por su parte cuestionan que Hincapié haya decidido irse al Arsenal cuando tiene jugadores como Saliba, Magalhaes, Mosquera entre otros como alternativas principales para Arteta.

Piero Hincapié – Arsenal.

El DT español ya había hablado de Hincapié señalando que el futbolista deberá también seguir cumpliendo su período de adaptación a la Premier League. Hincapié era titular fijo en el Bayer Leverkusen de Alemania.

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié estaría ganando el mismo salario de 3 millones, que ya tenía en Bayer Leverkusen. El futbolista ecuatoriano está a préstamo, pero tiene una obligación de compra para 2026, por lo cual, apenas ahí tendría un nuevo sueldo que se especula sería de 7 millones.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.