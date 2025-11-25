Es tendencia:
logotipo del encabezado
Independiente del Valle

Independiente del Valle quiere quitarle un “fichaje” casi cantado a Liga de Quito

Independiente del Valle se metería en una negociación de Liga y sorprendería a todos.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
IDV le quitaría este fichaje a Liga de Quito
© Imago/ Edit BVIDV le quitaría este fichaje a Liga de Quito

Independiente del Valle tiene todo listo para ser el próximo campeón de la LigaPro. Por lo cual, IDV ya piensa en la conformación de plantilla de 2026. El club ya tendría listo a Djorkaeff Reasco, y ahora van por otra figura de LigaPro, que le quitarían a Liga de Quito.

De acuerdo a la revelación de Machdeportes, se reveló que Alejandro Tobar de Deportivo Cuenca, aún ha tenido contrato con Independiente del Valle. El club ‘Rayado’ está atento a su buen presente en el equipo ‘Morlaco’, por lo cual, se piensa su regreso.

Con este posible regreso, Independiente del Valle, le quitaría a Alejandro Tobar a varios equipos. El jugador ecuatoriano suena para reforzar a clubes como Liga de Quito o Leones del Norte. No obstante, IDV tiene todo a su favor para volverlo a ver con los ‘Rayados’.

Cristian Alejandro Tobar llegó a Independiente del Valle a comienzos de 2023, tras su gran paso por Imbabura. No obstante, el talentoso volante estuvo lejos, muy lejos, de ganarse un lugar en el primer equipo y pasó a préstamo en varios clubes como ahora en Cuenca.

Tobar es uno de los goleadores de Deportivo Cuenca. (Foto: Imago)

Tobar es uno de los goleadores de Deportivo Cuenca. (Foto: Imago)

Con este movimiento, en caso de concretarse, Alejandro Tobar tendría todo el camino listo para regresar a IDV y así plantaría a equipos como Liga de Quito y Leones del Norte. Deportivo Cuenca, no tendría el capital para hacer uso de alguna compra.

Publicidad

Los números de Alejandro Tobar en esta temporada

La FIFA confirma cuál será el Bombo de Ecuador para el sorteo del Mundial 2026

ver también

La FIFA confirma cuál será el Bombo de Ecuador para el sorteo del Mundial 2026

En lo que va de temporada con Deportivo Cuenca, Alejandro Tobar ha jugado un total de 36 partidos entre todas las competencias. Marcando 10 goles y dando 10 asistencias, fue tan regular que las lesiones lo esquivaron. Por lo cual, el volante estuvo en cancha más de 2.800 minutos.

El valor de mercado de Alejandro Tobar

Alejandro Tobar actualmente tiene un valor de mercado cercanos a los 800 mil dólares. Cualquier equipo, que no sea IDV, y que lo quiera comprar, tendrá que hacerlo con estos números y con una oferta que nuevamente dejaría varios millones a IDV.

Encuesta

¿Si fueras Alejandro Tobar en qué equipo quisieras jugar?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

En síntesis:

  • Alejandro Tobar, actualmente en Deportivo Cuenca, aún tiene contrato con Independiente del Valle (IDV).
  • El volante Alejandro Tobar registra 10 goles y 10 asistencias en 36 partidos con Deportivo Cuenca esta temporada.
  • El valor de mercado de Alejandro Tobar es de 800 mil dólares, beneficiando a IDV en caso de venta.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Nombres clave: Las posibles salidas de Independiente del Valle para el 2026
Fútbol de Ecuador

Nombres clave: Las posibles salidas de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco dejaría El Nacional y llegará a otro gigante de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Djorkaeff Reasco dejaría El Nacional y llegará a otro gigante de la LigaPro

Independiente del Valle compra otro equipo y sigue expandiéndose
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle compra otro equipo y sigue expandiéndose

VIDEO | El tremendo cruce de Moisés Caicedo contra el FC Barcelona
Fútbol de Ecuador

VIDEO | El tremendo cruce de Moisés Caicedo contra el FC Barcelona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo