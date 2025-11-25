Independiente del Valle tiene todo listo para ser el próximo campeón de la LigaPro. Por lo cual, IDV ya piensa en la conformación de plantilla de 2026. El club ya tendría listo a Djorkaeff Reasco, y ahora van por otra figura de LigaPro, que le quitarían a Liga de Quito.
De acuerdo a la revelación de Machdeportes, se reveló que Alejandro Tobar de Deportivo Cuenca, aún ha tenido contrato con Independiente del Valle. El club ‘Rayado’ está atento a su buen presente en el equipo ‘Morlaco’, por lo cual, se piensa su regreso.
Con este posible regreso, Independiente del Valle, le quitaría a Alejandro Tobar a varios equipos. El jugador ecuatoriano suena para reforzar a clubes como Liga de Quito o Leones del Norte. No obstante, IDV tiene todo a su favor para volverlo a ver con los ‘Rayados’.
Cristian Alejandro Tobar llegó a Independiente del Valle a comienzos de 2023, tras su gran paso por Imbabura. No obstante, el talentoso volante estuvo lejos, muy lejos, de ganarse un lugar en el primer equipo y pasó a préstamo en varios clubes como ahora en Cuenca.
Con este movimiento, en caso de concretarse, Alejandro Tobar tendría todo el camino listo para regresar a IDV y así plantaría a equipos como Liga de Quito y Leones del Norte. Deportivo Cuenca, no tendría el capital para hacer uso de alguna compra.
Los números de Alejandro Tobar en esta temporada
En lo que va de temporada con Deportivo Cuenca, Alejandro Tobar ha jugado un total de 36 partidos entre todas las competencias. Marcando 10 goles y dando 10 asistencias, fue tan regular que las lesiones lo esquivaron. Por lo cual, el volante estuvo en cancha más de 2.800 minutos.
El valor de mercado de Alejandro Tobar
Alejandro Tobar actualmente tiene un valor de mercado cercanos a los 800 mil dólares. Cualquier equipo, que no sea IDV, y que lo quiera comprar, tendrá que hacerlo con estos números y con una oferta que nuevamente dejaría varios millones a IDV.
En síntesis:
- Alejandro Tobar, actualmente en Deportivo Cuenca, aún tiene contrato con Independiente del Valle (IDV).
- El volante Alejandro Tobar registra 10 goles y 10 asistencias en 36 partidos con Deportivo Cuenca esta temporada.
- El valor de mercado de Alejandro Tobar es de 800 mil dólares, beneficiando a IDV en caso de venta.