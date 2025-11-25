Es tendencia:
La FIFA confirma cuál será el Bombo de Ecuador para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA confirmó cuál será el Bombo de Ecuador para el Mundial 2026.

Este martes 25 de noviembre de 2025 la FIFA reveló cuál será el Bombo de Ecuador para el próximo sorteo del Mundial 2026. La Selección de Ecuador actualmente se encuentra en el puesto 23 del ranking FIFA y por eso terminó en el bombo 2 del próximo sorteo.

Mediante sus cuentas oficiales, la FIFA reveló cuál será el Bombo de Ecuador para el mundial. Se especuló con un posible cambio de última hora para respetar los puestos de los equipos que iban a repechaje, pero finalmente esa posibilidad no avanzó.

¿Cuál es el Bombo de Ecuador para el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador ahora se ubica en el Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial y por eso espera un sorteo más “ameno” y no tan complicado para competir en 2026. Junto a ‘La Tri’ también entraron equipos como Austria y Australia, producto de que Italia y Dinamarca fueron a repechaje.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.
¿Cuándo se realizará el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se realizará el próximo viernes, 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

  • 11:00 de México
  • 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 13:00 de Bolivia y Venezuela
  • 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 18:00 de España

