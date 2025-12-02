Última chance: Jeremy Sarmiento volverá a cambiar de club

Jeremy Sarmiento vive un momento muy irregular en el Cremonense de Italia y como era de esperarse el extremo ecuatoriano tendrá cambios en su futuro. El ‘tricolor’ tendría un nuevo cambio de club para el 2026 pensando en volver a la Selección de Ecuador.

Sin minutos en prácticamente toda la temporada, Sarmiento buscaría regresar al Brighton y buscar un nuevo préstamo. El club inglés quiere vender a Sarmiento y para esto es importante que tenga minutos.

No es la primera vez que el Brighton toma la decisión de la suspensión del préstamo de Sarmiento. El ecuatoriano no jugaba en el West Brom y Brighton lo mandó al Ipswich Town.

Para Jeremy Sarmiento es vital tener minutos pensando en un posible regreso a la Selección de Ecuador para el Mundial 2026. El ex Benfica ya jugó la Copa del Mundo en el 2022.

Ofertas nunca le han faltado a Jeremy Sarmiento, quién ha tenido ofertas de Inglaterra, España, Alemania y hasta los grandes de Brasil para sacarlo del Brighton.

¿Cuánto cuesta el pase de Jeremy Sarmiento?

El pase de Jeremy Sarmiento, según la información de Transfermark, estaría valorado en casi 7 millones de euros. No obstante, Cremonese tendría una opción de compra sobre el jugador tricolor mucho más baja de este valor y todo depende de su rendimiento.

Jeremy Sarmiento Ecuador en el Mundial Qatar 2022. Foto: Getty.

En resumen

Jeremy Sarmiento viviría un nuevo cambio de club para la temporada 2026 debido a su momento irregular.

El extremo ecuatoriano juega actualmente en el Cremonense de Italia pero no tiene minutos.

Sarmiento es un jugador de la Selección de Ecuador y quiere ir al Mundial 2026.

