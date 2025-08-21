VIDEO | Kendry Páez se mandó un pase de crack en su debut en Conference League

Kendry Páez finalmente debutó en la Conference League con el Racing de Estrasburgo y dio sus primeros pasos en Europa a nivel de torneos internacionales. El jugador ecuatoriano impactó sobre el final del encuentro con una gran asistencia.

La ‘Joya’ del fútbol ecuatoriano de a poco se adapta al juego de Estrasbubrgo y demuestra que es uno de los mejores jugadores de la plantilla. Sobre la banda recibió un gran pase y metió un centro brillante para que su compañero ponga la primera, pero falló.

El pase de Kendry rápidamente se convirtió en tendencia en Ecuador. Los aficionados esperan que el joven jugador logre recuperar su brillo y el nivel que lo llevó a debutar con la Selección de Ecuador y ser figura en la Copa América a sus 17 años.

Al final Racing no pudo pasar del empate ante Brondby, y el encuentro acabó a 0 a 0. El Estrasburgo tendrá que buscar en la vuelta el resultado que les permita clasificar a la fase final del torneo. Es muy probable que Kendry ya llegue a ese encuentro como titular.

Kendry Páez ya está demostrando que es uno de los mejores jugadores de Racing de Estrasburgo. Y el jugador ecuatoriano necesita empezar a hacerlo desde ya porque se reveló que Chelsea compró a Julio Enciso, que se mueve en su misma posición y que será prestado a Estrasburgo en esta temporada.

Dos suplencias para Kendry Páez en su comienzo en Europa

Kendry Páez lleva dos partidos en Europa, en los dos ha comenzado como suplente. Hay que recordar que el ecuatoriano llegó a debutar sin haber jugado en los últimos 6 meses y eso también afectó a su ritmo. Poco a poco, se podría ir ganando un lugar en el once.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Aunque aún no ha debutado con Chelsea, Kendry Páez tiene contrato con el equipo ‘Blue’ hasta finales de la temporada 2033. El ecuatoriano tiene 18 años, de ahí que, tenga un acuerdo tan largo. Podría ser vendido o quedarse en Chelsea, todo depende de su rendimiento en esta temporada.

