Joe Armas no pudo tener los mejores resultados con Imbabura en una temporada que terminó siendo lapidaria para el entrenador ecuatoriano. Empezó en Independiente Juniors, luego fue despedido, regresó a Imbabura y ahora cayó al ascenso nacional.

Pese a este mal resultado y debacle con la camiseta de Imbabura, Joe Armas, aún podría recibir una gran noticia para el 2026. El DT ecuatoriano dejó muy buenas sensaciones en la LigaPro y es por eso que no le faltarían interesados para su fichaje.

Uno de los clubes que ya preguntó por él hace poco fue El Nacional y ahora varios hinchas lo quieren, no obstante, el equipo militar aún necesita poner varias cosas en orden para contratar a un nuevo DT. El club está investigando amaños de partidos con varios de sus jugadores.

Otros equipos que podrían quedarse con Joe Armas son equipos como Delfín o Técnico Universitario, no obstante, ambos equipos tienen que decidir en que termina su temporada. Pero un cambio de entrenador sería una gran oportunidad para ambos.

Joe Armas fichó por Independiente Juniors a comienzos de temporada.

También está la posibilidad de que Joe Armas decida quedarse en Imbabura y termine volviendo a sus “inicios” es decir a dirigir en el ascenso nacional y tratar de regresar a Imbabura a la primera división, como lo hizo en sus comienzos como DT.

Los números de Joe Armas en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Imbabura, Joe Armas dirigió un total de 14 partidos por la Serie B, sumando 3 victorias, 4 empates y 7 derrotas, eso no le pudo alcanzar para salvar al club. Los dos descendidos de la LigaPro Serie B en esta temporada son Imbabura y Chacaritas