Tras el partido contra México: Los hinchas de Ecuador lo señalaron “Destruye el fútbol”

Ecuador ha jugado uno de los partidos más polémicos en los últimos años contra México. ‘La Tri’ se vio muy desdibujada contra ‘El Tri’ durante todo el partido y eso hizo que los hinchas exploten en redes sociales y se fueron directamente contra Sebastián Beccacece.

Nuevamente, tras un partido de la Selección de Ecuador, los hinchas apuntaron a Sebastián Beccacece. El DT ahora fue más cuestionado por el bajo nivel del equipo y por su insólita actitud con Ángelo Preciado, tras cambiarlo a los 20 minutos y exponer al jugador.

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas: “Beccacece debe irse. Destruye al fútbol. Hace todo lo que no debe hacer, no tiene táctica, no hay una estrategia, no tenemos estrategia. Es un desastre.”. “Si esta noche no votan a Beccacece, tienen que irse todos los de la FEF”. “Terrible gestión de Beccacece“, fueron algunos comentarios en redes sociales.

El DT de la Selección de Ecuador es absolutamente criticado por todos los hinchas desde la Eliminatoria. Su actitud, sus declaraciones y sus diferentes alineaciones en otros partidos han provocado este clima tenso en la Selección de Ecuador, que fue segunda en la Eliminatoria.

Aunque el juego en esta doble fecha FIFA no fue el esperado se ve poco probable que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tome una contundente decisión contra Beccacece. La dirigencia le ha mostrado que confía en él para jugar la próxima copa del mundo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el mundial de 2026, pese al enojo de los hinchas, y también de los jugadores, lo más probable es que el DT dirija su primera copa del mundo. El clima tenso se respira en la Selección de Ecuador.

Asi criticaron los hinchas a Sebastián Beccacece.

¿Cuándo volverá a jugar Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar 2 amistosos en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda, en dos encuentros, que a priori, se ven más tranquilos para la Selección de Ecuador. Salvo un evento sin precedente, Beccacece llegaría a estos encuentros.

