Ecuador tiene en Juan Riquelme Angulo a uno de sus mejores jugadores para los próximos años. El joven delantero de Independiente del Valle incluso ya ha sido elegido como uno de los mejores jugadores de todo el mundo en su generación, la que nació en 2008.

The Guardian, como habitualmente hace, eligió a los mejores jugadores de una generación. En esta ocasión fue la del 2008 y destacó el nombre de un jugador de Independiente del Valle. Juan Riquelme Angulo de IDV y Ecuador aparece entre los mejores de esta generación.

El joven delantero ecuatoriano que ya sonó para diferentes equipos en Europa y que también ha sido tomado en cuenta por Beccacece para la Selección de Ecuador, es para The Guardian uno de los mejores jugadores de todo el mundo de los nacidos en 2008.

“Angulo se destaca por su fuerza, pero su técnica con el balón significa que es un delantero completo en su grupo de edad. Rápido y muy ágil, es una pesadilla para los defensores“, destaca The Guardian, en su crónica sobre el delantero ecuatoriano.

Ahora Riquelme Angulo tiene que demostrar en los siguientes años y ya sea con los colores de Independiente del Valle o la Selección de Ecuador que es uno de los mejores. El joven jugador aún no ha debutado en primera, pero ya tuvo a clubes como el FC Barcelona interesados.

Juan Riquelme Angulo fue llamado a la Selección de Ecuador

Aunque no ha logrado grandes números en el fútbol de primera división, Juan Riquelme Angulo terminó siendo citado por Beccacece a la Selección de Ecuador como “invitado”. Aunque no debutó con la mayor de Ecuador, el delantero logró ganarse ya la confianza del DT.

Se llama así por Juan Román Riquelme

El joven delantero ecuatoriano lleva ese nombre en honor a la leyenda y hoy presidente de Boca Juniors. También es hermano del ‘Tin’ Angulo, experimentado delantero que ahora viste los colores de Emelec.

Los equipos interesados en Juan Riquelme Angulo

En su corta carrera, Riquelme Angulo ya sonó para equipos como FC Barcelona y Liverpool. Asimismo, el delantero ecuatoriano también se vio relacionado en los últimos meses con Celta de Vigo, donde estuvo realizando una pasantía para el futuro de su carrera.

