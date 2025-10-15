Moisés Caicedo sorprendió a todos con un cambio de agentes en medio de todos los rumores que lo vinculan a una posible salida de Chelsea. Sin embargo, el jugador ecuatoriano no estaría presionando para salir, y en el club de Londres ven este movimiento de otra manera.

De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, Chelsea no ve este movimiento como una “presión” de Moisés Caicedo para que le renueven su contrato o para una salida. El club le ha prometido una recompensa al ecuatoriano, pero no lo renueva por una razón.

El motivo para no renovar el contrato de Moisés Caicedo, es que el ecuatoriano tiene un sueldo ya elevado, algo más de 12 millones, de acuerdo a la revelación de Fabrizio Romano. En el club no habría prisa para renovar al ecuatoriano porque todavía tiene contrato hasta 2031.

Las conversaciones para renovar al jugador ecuatoriano seguirían en los próximos días y finalmente el jugador ecuatoriano ampliaría su acuerdo, ya que la intención del futbolista es quedarse en Londres por las siguientes temporadas. El tricolor eligió de “agentes” a miembros de su familia.

ver también Ya están clasificados y la IA predice cuál sería el grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Moisés Caicedo tiene un largo contrato con Chelsea. (Foto: GettyImages)

Se especula que cuando finalmente se cierre la renovación de Moisés Caicedo con Chelsea, el ecuatoriano pase a ser uno de los mejores pagados de todo el mundo. Asimismo, su sueldo podría estar a la altura de grandes figuras de la Premier League como Erling Haaland o Bukayo Saka.

Publicidad

Publicidad

ver también Christian Cueva aún tiene contrato con Emelec, pero ya fue ofrecido a otro equipo

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo tiene uno de los contratos más largos en toda la historia con Chelsea. El ecuatoriano firmó un contrato hasta 2031, de ahí que, no haya apuro por darle un nuevo acuerdo, cuando todavía tiene que cumplir el primero que firmó por los próximos 6 años.

El sueldo de Moisés Caicedo con Chelsea

Con Chelsea, Moisés Caicedo tiene un acuerdo de un salario anual de 9 millones de euros, un poco más de 12 millones con algunos bonos. Este salario podría verse aumentado con una renovación. Equipos como PSG y Real Madrid siguen al ecuatoriano.

Encuesta¿Debe Moisés Caicedo presionar para que lo renueven? ¿Debe Moisés Caicedo presionar para que lo renueven? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad