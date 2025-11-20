Uno de los rumores que tenía a la expectativa a todas las selecciones era la posibilidad de que las nóminas de convocados para la siguiente Copa del Mundo 2026 tengan mayor cantidad de jugadores, y este jueves se conoció la decisión de la FIFA, que afecta a la Selección de Ecuador.

Según el periodista Gastón Edul, finalmente las nóminas mundialistas se mantendrán en 26 jugadores, descartando la posibilidad de que se extiendan hasta 30 convocados.

Esto es un golpe para los jugadores de la Selección de Ecuador y en general ya que hay futbolistas que sin duda se quedarán fuera. En la ‘Tri’ nombres como Darwin Guagua, Bryan Ramírez, Jéremy Arevalo entre otros no son fijos en una nómina de 26 y esperaban la ampliación a 30 para estar.

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador ya había adelantado que los jugadores que ha mantenido desde el inicio de Eliminatorias son los que serán considerados para el Mundial, con poco margen para nuevos convocados.

De esta forma, lo más probable es que los convocados a la doble fecha FIFA de noviembre más algunos recuperados como Pervis Estupiñán son los que estarán en Estados Unidos, México y Canadá con Ecuador.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Bryan Ramírez aún no tiene minutos con la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador y todo el país estará pendiente el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 cuando se celebre el sorteo del Mundial. En ese momento, se conocerá oficialmente el camino de cada selección para buscar un nuevo campeón del mundo.

En resumen

