Justo antes del hexagonal: Jugador de Barcelona deja el club

Barcelona SC juega su fecha final de la fase regular este fin de semana, luego de eso el club ‘torero’ se dedica al hexagonal. Semanas antes de esto, se conoce que uno de sus futbolistas deja el equipo para ir al exterior: John Acurio.

Sonó con fuerza la semana pasada y ahora Barcelona lo dio a conocer oficialmente, el delantero John Acurio seguirá su carrera en Dorados de Sinaloa. El equipo mexicano lo tendrá cedido hasta junio del 2026 con una opción de compra.

No se conoce si Barcelona recibió ingresos por el préstamo de Acurio ni de cuánto es su opción de compra. El equipo mexicano ya tiene al jugador integrado en los entrenamientos.

Hace semanas cuando salió el rumor, información apuntaba a que Juan Usme también iba a ser prestado al mismo equipo pero esto no fue anunciado en el comunicado oficial.

John Acurio – comunicado oficial.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.

Las dos primeras fechas de Barcelona en el hexagonal final

Barcelona enfrentaría en las dos primeras jornadas del hexagonal a Independiente del Valle de local y a Liga de Quito de visita, a falta de confirmación oficial.