La fortuna que FIFA pagaría a Liga de Quito por sus convocados al Mundial

Haití logró una histórica clasificación al Mundial 2026 y así el defensa Ricardo Adé jugará el torneo máximo de selecciones el siguiente año. Liga de Quito lo felicitó pero también se llevó una gran noticia.

Los ‘albos’ cobrarán los valores que FIFA paga a los equipos por cada día que prestan a sus jugadores para el Mundial. La suma es de 10 mil dólares por día, así que Liga de Quito tiene garantizado ya cerca de 160 mil dólares por la participación de Ricardo Adé, por las dos semanas que dura la fase de grupos.

Y si es que la modesta selección de CONCACAF logra la hazaña y avanza de ronda estos premios avanzarán. Liga de Quito podría sumar la misma cifra por otro de sus jugadores.

Si la Bolivia de Gabriel Villamil logra avanzar en el repechaje internacional, entonces dará otros 160 mil dólares a Liga. El volante central es titular indiscutible en su selección.

En Ecuador, el único que parece ser parte del proceso de Sebastián Beccacece es Bryan Ramírez, en caso de que finalmente lo llame como reserva (no ha tenido minutos pese a ser convocado) entonces la U sumaría en total 480 mil dólares por ese mes.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Ricardo Adé, titular en la Selección de Haití. Foto: Getty

En resumen