Jeremy Arevalo fue uno de los convocados nuevos de la Selección de Ecuador para la última doble fecha FIFA, sin embargo no todos están contentos con el ‘tricolor’. Desde el cuerpo técnico han expresado una crítica que rápidamente se hizo viral.

Según la periodista Gabriela Alcívar, el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador notó a Jeremy Arevalo “subido de peso”. Por este motivo consideran que no está para ser titular.

De esta forma se descarta que Arevalo sea el reemplazo de Enner Valencia en el once del segundo amistoso contra Nueva Zelanda. Kevin Rodríguez y Leonardo Campana arrancarían como estelares.

Para los hinchas, el cuerpo técnico debió mantener en reserva esta información para cuidar a Arevalo. El jugador tuvo su debut pero apenas disputó 5 minutos finales vs. Canadá.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva con la camiseta de Racing un total de 7 goles en poco más de 600 minutos. El joven futbolista tiene contrato hasta finales de 2027.

Jeremy Arevalo – Ecuador Selección.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

