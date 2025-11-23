Este fin de semana se concretó el descenso del Vinotinto FC de la LigaPro 2026, y como consecuencia esto también cambiaría a la Serie B así como al Ascenso Ecuador. El torneo podría tener hasta tres ascendidos desde Segunda Categoría.

Por normativa internacional, los clubes y sus filiales no pueden compartir categoría, por lo que el descenso de Vinotinto obligaría al Atlético Vinotinto a descender a Segunda Categoría. Lo que resta definir es cómo quedarán ahora la segunda división de LigaPro así como el Ascenso.

¿Cuáles son las opciones? La primera es que el penúltimo de la LigaPro Serie B no desciende, hoy es el Imbabura SC, y pague solo una cifra económica a manera de multa como hacen en la MLS y Liga MX.

La segunda vía es que desciendan los dos que están descendiendo deportivamente más Atlético Vinotinto, y que en Segunda Categoría se juegue un partido por el 3er puesto, siendo el ganador el que ascienda con los dos finalistas del torneo.

También podría haber un partido de desempate entre el tercero de la Segunda Categoría con el penúltimo de la Serie B a manera de play offs de descenso como hacen en Argentina.

Lo cierto es que la LigaPro estará a la expectativa ya que esta decisión la debe tomar la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esto no afecta en nada los ascensos y descensos de la LigaPro Serie A.

