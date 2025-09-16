La sorpresiva cifra que gana Segundo Castillo ahora que no es técnico de Barcelona

Segundo Castillo dejó Barcelona hace poco más de dos meses, y mientras espera una nueva oferta para seguir su carrera como entrenador, el DT ecuatoriano aprovecha su imagen para generar ingresos. Este martes se conoció cuánto genera el ecuatoriano en contratos publicitarios.

En charla con Diario Olé, Segundo Castillo contó que está generando actualmente lo mismo que ganaba como DT de Barcelona. Esto significa que Castillo genera cerca de 20 mil dólares mensuales por sus contratos.

Marcas de helados, perfumes, trajes formales, pastillas para la próstata etc. son algunas de las compañías que ahora usan a Segundo Castillo para promocionar su imagen. A la par sigue con su formación para volver a dirigir en primera división.

Segundo Castillo se hizo mundialmente famoso por sus excéntricos trajes en los partidos de Copa Libertadores. En lo deportivo, dejó al club peleando en LigaPro aunque quedó último en su grupo internacional.

Segundo Castillo – Barcelona 2025. Foto: Getty.

Segundo Castillo ya sonó para equipos como El Nacional, Libertad de Loja y otros equipos de Segunda Categoría, aún no define su futuro profesional para la temporada 2026.

¿Hasta cuándo tenía contrato Segundo Castillo con Barcelona?

Segundo Castillo firmó un contrato de una temporada con Barcelona, pero fue cesado del cargo tras malos resultados y aún quedan pendientes con él temas económicos.

Las experiencias de Segundo Castillo como entrenador

La carrera de entrenador del ex Mundialista siempre ha estado vinculada a Barcelona, siendo DT interino de Guillermo Almada, Diego López, Ariel Holan entre otros, hasta hoy que es DT principal.