Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

La sorpresiva cifra que gana Segundo Castillo ahora que no es técnico de Barcelona

Segundo Castillo dejó Barcelona hace poco más de dos meses y ahora se dedica a explotar su imagen, generando fuertes ingresos.

Por Gustavo Dávila

La sorpresiva cifra que gana Segundo Castillo ahora que no es técnico de Barcelona. Foto: Getty
La sorpresiva cifra que gana Segundo Castillo ahora que no es técnico de Barcelona. Foto: Getty

Segundo Castillo dejó Barcelona hace poco más de dos meses, y mientras espera una nueva oferta para seguir su carrera como entrenador, el DT ecuatoriano aprovecha su imagen para generar ingresos. Este martes se conoció cuánto genera el ecuatoriano en contratos publicitarios.

En charla con Diario Olé, Segundo Castillo contó que está generando actualmente lo mismo que ganaba como DT de Barcelona. Esto significa que Castillo genera cerca de 20 mil dólares mensuales por sus contratos.

Marcas de helados, perfumes, trajes formales, pastillas para la próstata etc. son algunas de las compañías que ahora usan a Segundo Castillo para promocionar su imagen. A la par sigue con su formación para volver a dirigir en primera división.

Segundo Castillo se hizo mundialmente famoso por sus excéntricos trajes en los partidos de Copa Libertadores. En lo deportivo, dejó al club peleando en LigaPro aunque quedó último en su grupo internacional.

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

ver también

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

Segundo Castillo – Barcelona 2025. Foto: Getty.

Segundo Castillo – Barcelona 2025. Foto: Getty.

El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”

ver también

El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”

Segundo Castillo ya sonó para equipos como El Nacional, Libertad de Loja y otros equipos de Segunda Categoría, aún no define su futuro profesional para la temporada 2026.

Publicidad

¿Hasta cuándo tenía contrato Segundo Castillo con Barcelona?

Segundo Castillo firmó un contrato de una temporada con Barcelona, pero fue cesado del cargo tras malos resultados y aún quedan pendientes con él temas económicos.

¿Lo recomendó William Pacho? Confirman que el PSG ofertó por otro ecuatoriano

ver también

¿Lo recomendó William Pacho? Confirman que el PSG ofertó por otro ecuatoriano

Las experiencias de Segundo Castillo como entrenador

La carrera de entrenador del ex Mundialista siempre ha estado vinculada a Barcelona, siendo DT interino de Guillermo Almada, Diego López, Ariel Holan entre otros, hasta hoy que es DT principal.

Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026

ver también

Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona
Fútbol de Ecuador

¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona

Dejó Barcelona, sonó para varios equipos y lo que apareció haciendo Segundo Castillo
Fútbol de Ecuador

Dejó Barcelona, sonó para varios equipos y lo que apareció haciendo Segundo Castillo

Mientras la hinchada de Barcelona SC lo extraña, así apareció Segundo Castillo
Fútbol de Ecuador

Mientras la hinchada de Barcelona SC lo extraña, así apareció Segundo Castillo

Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026
Fútbol de Ecuador

Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo