Le quitaron el 10, ya no es titular, y ahora un gigante de Brasil busca a Keny Arroyo

Keny Arroyo se mudó a jugar en Besiktas a comienzos de año, como el paso lógico para una carrera que parecía daría el gran salto. No obstante, no todo ha ido como el jugador ecuatoriano esperaba. Ahora se revela que incluso podría salir a venta a un gigante de Brasil.

Tras media temporada en Turquía, Keny Arroyo ya recibió varios golpes con el Besiktas. El ecuatoriano perdió la camiseta número 10, para que se la diera a otro jugador y ahora mismo no es titular. Sin embargo, se metió en planes de otro equipo para una venta.

Según la información de Heverton Guimaraes de Brasil, Keny Arroyo es pretendido por Cruzeiro como su nuevo fichaje. El equipo brasileño incluso ya hizo una oferta por la venta del ecuatoriano, no obstante, Besiktas estaría buscando más dinero.

Desde Keny Arroyo tampoco se vería como mala esta salida, ya que podría llegar a Brasil a un equipo habitualmente protagonista y terminar sumando minutos para que lo vuelvan a convocar a la Selección de Ecuador. Ahora se ha quedado fuera de ‘La Tri’.

Las siguientes horas son claves para definir el futuro de Arroyo. Aunque el mercado de Turquía cierra después que el de otras Ligas en Europa, Besiktas buscaría cerrar la operación en los próximos días. Lo más probable es que ‘Cheché’ no juegue este fin de semana.

Los números de Keny Arroyo en Besiktas

Como jugador de Besiktas, desde inicios de 2024, Keny Arroyo apenas ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. El jugador apenas ha marcado 2 goles y lleva en cancha más de 340 minutos. Casi no ha podido demostrar su calidad en Europa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Keny Arroyo en el Besiktas?

En Turquía, Keny aún tiene un acuerdo firmado hasta 2029. Con una valoración de mercado de 7 millones, no se espera que su largo acuerdo sea un problema para finalmente venderlo a Brasil.

