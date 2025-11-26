Es tendencia:
Liga de Quito

Liga de Quito confirmó el regreso de uno de sus campeones de Sudamericana

Liga de Quito tiene su primer refuerzo confirmado para el 2026, e incluso lo esperan esta semana para los entrenamientos.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito confirmó el regreso de uno de sus campeones de Sudamericana Foto: Getty

Liga de Quito empieza a perfilar el plantel que tendrá la siguiente temporada y además de los refuerzos top que buscarán como Abel Hernández, Bryan Bantaberry, también tendrán regresos.

El volante Ariel Mina terminó su préstamo con Vinotinto FC tras el cierre de temporada y posterior descenso del club y ahora deberá volver al ‘albo’. Se lo espera esta semana de vuelta al equipo, aunque no podrá disputar partidos oficiales.

El fin de su préstamo pasa en prioridad porque Vinotinto decendió y el club no quiere que su jugador se desarrolle en Serie B, pero aún así será Tiago Nunes el que decida el futuro del jugador.

No es el único regreso que se rumora podría volver a Liga de Quito tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana en el 2023. Ezequiel Piovi y Mauricio Martínez también son deseos de los hinchas.

El resto de jugadores que llegarán son un defensa central, un delantero, un volante creativo y un extremo izquierdo. Liga también tiene futbolistas con ofertas del extranjero tras meterse en semis de Libertadores.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

América pagaría millones por un titular de Liga de Quito

Ariel Mina – Vinotinto.

En resumen

  • El volante Ariel Mina regresa a Liga de Quito tras el descenso del Vinotinto FC.
  • Tiago Nunes decidirá el futuro de Ariel Mina para la siguiente temporada.
  • Liga de Quito buscará reforzar un defensa central, delantero, volante creativo y extremo.
Gustavo Dávila
