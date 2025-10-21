Liga de Quito recibe la PEOR NOTICIA posible sobre lesión de Gonzalo Valle

ver también ¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

Liga de Quito encendió todas las alarmas en la noche del lunes luego de que se conociera que Gonzalo Valle sintió molestias en su rodilla y tenía que ser sometido a una resonancia magnética. En la mañana de este martes llegaron los resultados y la noticia fue peor de lo que se esperaba.

Según FB Radio, Gonzalo Valle presentó una lesión de los ligamentos y tendrá que pasar por quirófano. El arquero ecuatoriano no solo se perderá la ida de las semifinales vs. Palmeiras, si no que será baja por el resto del año.

La rotura de ligamentos lo tendrá operado este martes y recién volverá a las canchas la siguiente temporada. Alexander Domínguez será el titular por el resto de año.

Esta es una noticia durísima para los hinchas de Liga quiénes pierden a la figura de la Copa Libertadores, además que significa una baja para la Selección de Ecuador de cara a noviembre.

Gonzalo Valle – Selección Ecuador.

¿Cuándo se juega las semifinales de la Copa Libertadores y en qué horario?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30

¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se podrán ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.