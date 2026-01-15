Liga de Quito ya presentó a 5 nuevos jugadores para la temporada 2026 y seguiría moviéndose en el mercado de fichajes. Sin embargo, también el club de honrar un compromiso de pago o podría no inscribir a ningún fichaje para la siguiente temporada.

Desde Bolivia trasciende que Club Bolívar exigió a Liga de Quito pagar medio millón de dólares por el 100% del pase de Gabriel Villamil. Si Liga no lo hace correr el riesgo de no poder inscribir a sus jugadores. El club tiene que pagarlo antes de comenzar la temporada.

Gabriel Villamil es uno de los mejores jugadores de Liga para esta temporada. En 2025, el volante boliviano demostró un espectacular nivel, y marcó goles en Copa Libertadores. Sonó para diferentes equipos, pero al final no se dio ninguna venta y se quedará en Quito.

Por otro lado, LDU tiene otras sanciones en FIFA que hasta no “limpiarlas” no podrá inscribir a sus nuevos jugadores. El club está obligado a llegar a acuerdos con todas las partes o pagar las demandas que tiene para tener a todos sus jugadores disponibles en 2026.

Gabriel Villamil es una figura de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En teoría para Liga de Quito no sería un problema pagar esta cifra a Bolívar, el equipo ecuatoriano, tras lo sucedido en Copa Libertadores de 2025, ganó más de 9 de millones de dólares en premios. Este dinero serviría para pagar las deudas y también para nuevos fichajes.

Las estadísticas de Gabriel Villamil en Liga de Quito

En la temporada 2025 con la camiseta de Liga de Quito, Gabriel Villamil jugó un total de 49 partidos con LDU. Marcó 9 goles y dio 1 asistencia. Sumó en cancha casi 3.000 minutos. El boliviano se ha ganado un lugar fijo en su selección y espera llevarla al Mundial en 2026.

Los fichajes que presentó Liga de Quito

De momento, estos son los 5 fichajes que presentó Liga de Quito: Janner Corozo, Alejandro Tobar, Luis Segovia, Jesús Pretell y ahora Yerlin Quiñónez. No se descarta que lleguen más fichajes en la siguiente semana.

