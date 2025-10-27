De nuevo Gonzalo Plata desata la polémica en Brasil al ser visto en este lugar previo a las semis de Copa Libertadores

Este lunes 27 de octubre de 2025 se ha desatado una nueva y gigante polémica con Gonzalo Plata. El extremo ecuatoriano aprovechó su día libre con el club para irse de fiesta en Brasil. Al jugador le tomaron una foto y esta rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Gonzalo Plata ha perdido regularidad en los últimos partidos con Flamengo, también por las molestias musculares. Sin embargo, ahora el tricolor se fue de fiesta en su día libre, tal y como pasó con la Selección de Ecuador, en la previa de la Copa América.

El ecuatoriano ahora no solo es criticado por la hinchada tricolor, sino que también le han llegado varios cuestionamientos de los aficionados brasileños. Flamengo jugará este miércoles en la Copa Libertadores, la vuelta de semifinales contra Racing.

Esta es una nueva polémica que se suma a la carrera de Gonzalo Plata, después de que el jugador ecuatoriano incluso fuera “vetado” de la Selección de Ecuador y no disputara la Copa América. El delantero ecuatoriano recién volvió cuando Félix Sánchez dejó el cargo.

Desde Flamengo no se ha emitido ningún comunicado por esta situación. No obstante, se espera que Gonzalo Plata quede muy expuesto a los cuestionamientos, si Flamengo no pasa a la final de la Copa Libertadores y se queda eliminado ante Racing.

Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

En esta temporada, Gonzalo Plata ha tenido participación con el Flamengo en un total de 43 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva 5 goles y 9 asistencias. Ha estado en cancha más de 2.700 minutos, pero los últimos partidos no ha podido jugar por lesión.

¿Cuándo juega Flamengo contra Racing?

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing se jugará el próximo miércoles 29 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 21H30 (Argentina y Brasil).

