Lo confirmó Beccacece: El volante ecuatoriano que está siendo observado por Ecuador

Uno de los jugadores que vio su proceso cortado fue Óscar Zambrano, el volante ecuatoriano era titular de Liga de Quito y también estaba considerado por la Selección de Ecuador. Tras varios meses inactivo, desde la ‘Tri’ confirman que lo siguen observando.

“Hablamos quincenalmente con él, estamos pendientes y esperamos que el tiempo inactivo no le haya pasado tanta factura”, arrancó Sebastián Beccacece en rueda de prensa.

“Con nosotros estuvo cerca de debutar y todo, sabemos de sus condiciones. Le pusimos a un profesional para que entrene con él, ya en noviembre veremos cómo vuelve y en qué equipo juega”, amplió.

Mientras tanto, Óscar Zambrano sigue entrenando en Liga de Quito a la espera de definir su futuro. Tiago Nunes quiere que se quede pero ya habría sido vendido al Maribor de Eslovenia.

Sobre su sanción de dopaje, Sebastián Beccacece contó que “fue error de un profesional del club y lastimosamente la sanción le cayó a Óscar”. Zambrano no juega desde febrero.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.