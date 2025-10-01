Los dos clubes de LigaPro que generaron el interés de Lio Messi

Fuera de las visitas al país por Eliminatorias con la Selección de Argentina, Lionel Messi conoce y consultó por dos equipos del fútbol ecuatoriano. Dixon Arroyo contó que el astro argentino preguntó por dos de los grandes de LigaPro.

En charlas con Concentrao, el volante ecuatoriano contó que Messi: “Siempre preguntaba por Barcelona SC y por Liga de Quito, por el interés que generó por las Copas”, empezó.

Sobre Barcelona, Arroyo comentó: “Siempre hablábamos de Barcelona con Campana, le decía que era un grande con una gran hinchada y que debía venir alguna vez a la Noche Amarilla”.

No todas las conversaciones eran alegres, ya que Messi no fue ajeno a la crisis de inseguridad que atraviesa el país. “Llegó un momento que siempre me preguntaba y ya no supe que responderle”.

Las estadísticas de Dixon Arroyo en el Inter Miami

En su primera temporada, Dixon Arroyo lleva 34 partidos jugados en el Inter Miami de Lionel Messi: 23 por MLS, 4 por US Open Cup y 7 por Leagues Cup. Arroyo ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia.

Los títulos que ganaron juntos Dixon Arroyo y Messi

Messi y Arroyo fueron campeones de la Leagues Cup 2023, único título en la historia del Inter Miami.