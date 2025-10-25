Los hinchas de Arsenal atacan y se burlan de Moisés Caicedo, tras la derrota de Chelsea

Moisés Caicedo no tuvo el mejor partido con la camiseta de Chelsea ante Sunderland. El ecuatoriano quedó expuesto en varias jugadas y terminó viendo como su equipo perdía un partido insólito que ahora los golpea en la pelea por la Premier League.

En redes sociales, varios hinchas de Arsenal empezaron a burlarse de Moisés Caicedo. Y es que el jugador ecuatoriano se vio expuesto en varios duelos ante Granit Xhaka, que fue volante de Arsenal, y ahora el capitán de Sunderland. El suizo hizo un gran trabajo ante Moi y Enzo Fernández.

Los hinchas de Arsenal hicieron énfasis en que Moisés Caicedo solo había ganado 3 duelos defensivos. “Hoy no compartirán las estadísticas así que ayudémoslos.” “Granit Xhaka, de 33 años, lidera hoy el mediocampo del Sunderland contra Moisés Caicedo, valorado en 115 millones de libras, y Enzo Fernández, valorado en 110 millones de libras.” “Los comparan con Declan Rice y fueron derrotados por Granit”.

Estos ataques para el ecuatoriano también responden a la rivalidad creciente entre Chelsea y Arsenal. Y a que usualmente los hinchas de ambos equipos comparan a Moisés Caicedo con Declan Rice, por sus posiciones y también por el valor de mercado.

ver también Los jugadores de Emelec toman una radical decisión por la falta de pagos del club

Los comentarios de los hinchas ‘Gunners’ en redes sociales.

La derrota de Chelsea contra Sunderland, dejó al equipo ‘Blue’ muy complicado en la Premier League. Ya que ahora, Chelsea está en la octava posición con apenas 14 puntos y si Arsenal vence a Crystal Palace pasará a tener 22 puntos y ya le sacará 8 puntos.

Publicidad

Publicidad

ver también Álex Arce se fue de Liga de Quito por este motivo, mientras el equipo pelea por la Copa Libertadores

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, contando el Mundial de Clubes, Moisés Caicedo ha jugado un total de 17 partidos. Marcando 4 goles y dando 1 asistencia. El jugador ecuatoriano lleva en cancha más de 1.400 minutos, siendo la estrella absoluta del medio campo del Chelsea.

Arsenal intentó fichar a Moisés Caicedo

En enero de 2023, Arsenal presionó fuerte por el fichaje de Moisés Caicedo y sacarlo de Brighton. El ecuatoriano también llegó a pedir con un comunicado su venta, pero al final no se dio. 6 meses después, el jugador ecuatoriano terminó fichando por Chelsea.

Encuesta¿Chelsea peleará esta Premier League? ¿Chelsea peleará esta Premier League? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad