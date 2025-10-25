Los jugadores de Emelec se metieron a semifinales de la Copa Ecuador, en medio de toda la polémica, por la falta de pagos del club con los jugadores. Sin embargo, ahora para su partido de LigaPro, nuevamente el plantel ha tomado una polémica decisión.

Se reveló que, por segundo día consecutivo, los jugadores de Emelec decidieron no entrenar. Esto por la gran falta de pagos que mantiene la directiva con ellos. A algunos de los jugadores de Emelec, les deben más de 6 meses de salario y eso obliga al equipo a esta decisión.

Los jugadores del ‘Bombillo’ han tomado esta postura después de que los directivos no les dieran respuestas ante sus demandas. Ya en la previa, del partido de Copa Ecuador ante Guayaquil City, los jugadores decidieron no concentrar y solo llegaron al día del partido.

Varios jugadores han expresado públicamente su deseo de marcharse de Emelec por esta lamentable situación. Uno de ellos era Alexander González, sin embargo, el jugador venezolano decidió quedarse después de varias charlas con el entrenador Duró.

ver también Álex Arce se fue de Liga de Quito por este motivo, mientras el equipo pelea por la Copa Libertadores

Ya los jugadores de Emelec han realizado diferentes comunicados y acciones ante estas grandes deudas que mantiene el club. Incluso, esto es un problema pensando en la temporada 2026, ya que varios jugadores podrían declararse “libres” por esta falta de pagos.

Publicidad

Publicidad

ver también “Salven a Palmeiras”: la reacción de los hinchas a que Wilmar Roldán sea el árbitro del partido ante Liga

¿Cuándo jugará Emelec por la LigaPro?

Emelec volverá a jugar en la LigaPro contra Delfín el domingo 26 de octubre de 2025. Este partido es muy importante para los azules por la intención de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana en este hexagonal, donde están a 3 puntos de Deportivo Cuenca.

La tabla de posiciones del segundo hexagonal

Así va la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro: