Álex Arce se fue de Liga de Quito por este motivo, mientras el equipo pelea por la Copa Libertadores

Álex Arce fue la gran baja de Liga de Quito a mitad de temporada, cuando el delantero paraguayo decidió marcharse a Argentina. Ahora el equipo ecuatoriano está peleando por meterse a la final de la Copa Libertadores, mientras que confirman los motivos de la salida del paraguayo.

Nuevamente su polémico representante, Miguel Gareppe, comentó en diálogo con Monumental AM, que la esposa del goleador no tuvo nada que ver en esta decisión, sino que el goleador la tomó porque notó una baja de nivel en el primer semestre en LDU.

El agente también afirmó que ese bajón de nivel se dan por cuestiones “internas” del club y que solo las saben la institución, el empresario y también el jugador paraguayo. Ahora con Independiente Rivadavia, el goleador disputará la final de la Copa Argentina.

La baja de Arce también supuso un cambio muy importante en Liga de Quito, ya que también coincidió con la llegada de Nunes y desde entonces se empezó a trabajar en otro tipo de juego, el que ahora ha llevado a LDU a estar muy cerca de la final de la Libertadores.

Álex Arce fue figura en Liga de Quito.

Liga tuvo que reemplazar a Álex Arce con Jeison Medina, que no ha dado lo que el paraguayo aportó, pero sí marcó un gol clave en esta Copa Libertadores, cuando el club venció a Sao Paulo en condición de visitante y terminó clasificando a semifinales.

Los números de Álex Arce en Liga de Quito

Como jugador de Liga de Quito, Álex Arce jugó un total de 65 partidos entre todas las competencias. Marcando 42 goles y dando 8 asistencias. El delantero sumó en cancha más de 5.000 minutos siendo su primer año uno de los más espectaculares en la historia del fútbol ecuatoriano.

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito?

La vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

