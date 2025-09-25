Los mejores memes de la clasificación de Liga de Quito a semifinales de Copa Libertadores

Liga de Quito se metió entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores y como era de esperarse, las redes sociales no perdonaron. Desde bromas a Sao Paulo hasta mensajes para Barcelona.

Las redes sociales hicieron eco de la victoria de Liga de Quito en Brasil, en un partido que tuvo como goleador a Jeison Medina. Muchos de los memes ponderaron que la U tiene historial positivo contra los brasileños.

Tras esto, Liga de Quito espera hasta octubre para jugar contra Palmeiras, el máximo candidato a ganar la Copa Libertadores. Los ‘albos’ sigue en carrera en Copa Ecuador y LigaPro.

Los ‘albos’ además aseguraron más de 8 millones de dólares en premios CONMEBOL, con chances a sumar 4 más si se meten en la gran final del torneo continental.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras clasificados.