Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito está en semifinales y la CONMEBOL le da la mejor noticia de todas

Liga de Quito se metió en las semifinales de la Copa Libertadores y la CONMEBOL realizó un cambio que ilusiona a la 'U'.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito está en semifinales y la CONMEBOL le da la mejor noticia de todas. Foto: Getty
Liga de Quito está en semifinales y la CONMEBOL le da la mejor noticia de todas. Foto: Getty

Liga de Quito cumplió el objetivo y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores, los ‘albos’ ahora tendrán que enfrentar al favorito Palmeiras pero los ‘albos’ tienen una noticia que ilusiona a los hinchas. La CONMEBOL alista un cambio que podría ser aprovechado por los ‘albos’.

La CONMEBOL abrirá una ventana de fichajes especial para los clubes que clasifiquen a las semifinales. Hasta tres jugadores podrán ser contratados por los equipos que se metan entre los cuatro mejores de América.

La otra condición que tendrán las contrataciones que deben ser jugadores que quedaron libres hasta el 30 de agosto. Así se descarta que los equipos puedan pagar cláusulas de recisión.

Los fichajes son la gran deuda pendiente de la directiva de Liga de Quito luego de que hayan perdido en dos mercados a Álex Arce, Jhojan Julio y Ezequiel Piovi y los ‘albos’ no hayan fichado a nombres de peso.

Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

ver también

Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

Liga de Quito – Jeison Medina gol vs. Sao Paulo. Foto: Getty.

Liga de Quito – Jeison Medina gol vs. Sao Paulo. Foto: Getty.

Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

ver también

Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

ver también

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras clasificados.

La figura extranjera de Independiente del Valle que podría jugar en la Selección de Ecuador

ver también

La figura extranjera de Independiente del Valle que podría jugar en la Selección de Ecuador

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Mientras Liga de Quito clasificó a semis de Libertadores, Barcelona SC hizo este insólito anuncio
Fútbol de Ecuador

Mientras Liga de Quito clasificó a semis de Libertadores, Barcelona SC hizo este insólito anuncio

¡Más cerca! El ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras victoria de Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

¡Más cerca! El ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras victoria de Liga de Quito

Liga de Quito clasificó a semifinales de Copa Libertadores y ganó esta fortuna
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito clasificó a semifinales de Copa Libertadores y ganó esta fortuna

Liga de Quito está en semifinales, pero ya tiene una baja para enfrentar a Palmeiras
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito está en semifinales, pero ya tiene una baja para enfrentar a Palmeiras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo