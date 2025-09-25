Liga de Quito está en semifinales y la CONMEBOL le da la mejor noticia de todas

Liga de Quito cumplió el objetivo y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores, los ‘albos’ ahora tendrán que enfrentar al favorito Palmeiras pero los ‘albos’ tienen una noticia que ilusiona a los hinchas. La CONMEBOL alista un cambio que podría ser aprovechado por los ‘albos’.

La CONMEBOL abrirá una ventana de fichajes especial para los clubes que clasifiquen a las semifinales. Hasta tres jugadores podrán ser contratados por los equipos que se metan entre los cuatro mejores de América.

La otra condición que tendrán las contrataciones que deben ser jugadores que quedaron libres hasta el 30 de agosto. Así se descarta que los equipos puedan pagar cláusulas de recisión.

Los fichajes son la gran deuda pendiente de la directiva de Liga de Quito luego de que hayan perdido en dos mercados a Álex Arce, Jhojan Julio y Ezequiel Piovi y los ‘albos’ no hayan fichado a nombres de peso.

Liga de Quito – Jeison Medina gol vs. Sao Paulo.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras clasificados.