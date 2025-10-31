Los memes no perdonaron la eliminación de Liga de Quito contra Palmeiras por Copa Libertadores

Si Liga de Quito fue tendencia la semana pasada por golear a Palmeiras, hoy es en tendencia en Sudamérica por desperdiciar una ventaja de 3-0 en la ida y caer goleado ante Palmeiras. Como era de esperarse, los memes en redes sociales no perdonaron el partido de Copa Libertadores.

Como era de esperarse, muchos apuntaron a la goleada de Palmeiras a la falta de la altura de Quito. Otros memes se enfocaron en los festejos de los hinchas de Barcelona y Emelec por la remontada del club brasileño.

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de Libertadores el 29 de noviembre en Lima, aunque desde la CBF quieren analizar la posibilidad de que trasladen la final a Brasil.

La hinchada de Liga de Quito tiene a un favorito, tomando en cuenta las buenas relaciones entre los hinchas de la U y el gigante de Río de Janeiro, los ‘albos’ apoyaran a Flamengo.

ver también Fluminense va por titular de Liga de Quito y todo Brasil se sorprende

ver también Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

Publicidad

Publicidad

ver también El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

Hinchas de otros clubes se burlaron que muchos ya ofrecían pasajes y tours a Lima para la final, esto asumiendo que Liga iba a estar ya clasificado a la final continental.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras-Flamengo, los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+