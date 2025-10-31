Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Los memes no perdonaron la eliminación de Liga de Quito contra Palmeiras por Copa Libertadores

Liga de Quito desperdició una ventaja de 3-0 en la ida y cayó eliminado de la Copa Libertadores vs. Palmeiras y los memes no perdonaron.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los memes no perdonaron la eliminación de Liga de Quito contra Palmeiras por Copa Libertadores
Los memes no perdonaron la eliminación de Liga de Quito contra Palmeiras por Copa Libertadores

Si Liga de Quito fue tendencia la semana pasada por golear a Palmeiras, hoy es en tendencia en Sudamérica por desperdiciar una ventaja de 3-0 en la ida y caer goleado ante Palmeiras. Como era de esperarse, los memes en redes sociales no perdonaron el partido de Copa Libertadores.

Como era de esperarse, muchos apuntaron a la goleada de Palmeiras a la falta de la altura de Quito. Otros memes se enfocaron en los festejos de los hinchas de Barcelona y Emelec por la remontada del club brasileño.

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de Libertadores el 29 de noviembre en Lima, aunque desde la CBF quieren analizar la posibilidad de que trasladen la final a Brasil.

La hinchada de Liga de Quito tiene a un favorito, tomando en cuenta las buenas relaciones entre los hinchas de la U y el gigante de Río de Janeiro, los ‘albos’ apoyaran a Flamengo.

Fluminense va por titular de Liga de Quito y todo Brasil se sorprende

ver también

Fluminense va por titular de Liga de Quito y todo Brasil se sorprende

Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

ver también

Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

Publicidad
El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

ver también

El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

Hinchas de otros clubes se burlaron que muchos ya ofrecían pasajes y tours a Lima para la final, esto asumiendo que Liga iba a estar ya clasificado a la final continental.

Publicidad
¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

ver también

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras-Flamengo, los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Tiago Nunes lanzó una contundente indirecta a la directiva de Liga de Quito tras caer goleado vs. Palmeiras
Fútbol de Ecuador

Tiago Nunes lanzó una contundente indirecta a la directiva de Liga de Quito tras caer goleado vs. Palmeiras

Los señalados de la goleada de Palmeiras a Liga de Quito: “Pasó nervioso todo el partido”
Fútbol de Ecuador

Los señalados de la goleada de Palmeiras a Liga de Quito: “Pasó nervioso todo el partido”

No todo es tristeza: Liga de Quito se va de la Copa Libertadores con esta fortuna
Fútbol de Ecuador

No todo es tristeza: Liga de Quito se va de la Copa Libertadores con esta fortuna

Hinchas de Real Madrid eligen que jugador del Barca sería titular en su equipo
LaLiga

Hinchas de Real Madrid eligen que jugador del Barca sería titular en su equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo