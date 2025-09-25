¡Más cerca! El ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras victoria de Liga de Quito

Liga de Quito lo consiguió, es nuevo semifinalista de la Copa Libertadores y aparte de que sigue en carrera por el torneo continental y suma premios millonarios, en silencio suma otro logro. Los ‘albos’ siguen sumando puntos para el ranking CONMEBOL de cara al Mundial de Clubes 2029.

Con la doble victoria ante Sao Paulo, los ‘albos’ suman 29 puntos y pasan del 8vo puesto al 4to lugar, por detrás de Flamengo, Palmeiras y Racing de Argentina. Palmeiras sigue en lo más alto con 37 puntos.

Para que Liga sea uno de los dos clasificados al Mundial de Clubes 2029 deberá terminar en los dos primeros lugares del ranking, o bien terminar cuarto pero esperando que los tres primeros sean campeones de las tres siguientes ediciones del torneo.

Las derrotas de Vélez, River Plate, el propio Sao Paulo y esperando a Estudiantes de La Plata le sirvieron a Liga de Quito para recortar en este ranking. El Mundial pasado tuvo a Boca y River Plate como los clasificados vía CONMEBOL.

ver también Liga de Quito está en semifinales y la CONMEBOL le da la mejor noticia de todas

Liga de Quito – Semifinales Copa Libertadores.

ver también Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

Cabe recordar que los representantes de Sudamérica saldrán de los cuatro siguientes campeones de Copa Libertadores y los dos primeros que queden en el ranking.

Publicidad

Publicidad

Así está el ranking CONMEBOL para el Mundial de Clubes 2029

Palmeiras: 37 puntos Racing: 31 puntos Flamengo: 29 puntos Liga de Quito: 29 puntos San Pablo: 25 puntos Estudiantes: 25 puntos Vélez: 24 puntos River: 23 puntos Botafogo: 21 puntos Peñarol: 20 puntos

ver también Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

¿Cuáles son los clasificados al Mundial de Clubes 2029 hasta el momento?

De momento, existen apenas 4 clubes de 32 clasificados para el certamen mundialista del 2029. Todos campeones continentales: Cruz Azul de México por obtener la Concachampions 2025, PSG de Francia por haber ganado la UEFA Champions League 2024-25, Al-Ahli de Arabia Saudia por la AFC Champions League 2024-25 y FC Pyramids de Egipto por haber conquistado la CAF Champions League 2024-25