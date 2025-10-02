Piero Hincapié está lejos del momento soñado con Arsenal en esta temporada. El central ecuatoriano se lesionó apenas llegó al club y solo ha podido disputar 6 minutos. No obstante, ahora revelaron cuánto durará su recuperación y cuando podrá volver a estar con Arsenal.

Desde Inglaterra confirman que Piero Hincapié podría volver a las canchas con Arsenal en este mismo mes de octubre. Los ‘Gunners’ esperan contar con el ecuatoriano para después de la fecha FIFA, el tricolor podría aunque sea volver a las convocatorias.

De momento, Piero Hincapié ni ha entrenado con Arsenal. Esto producto de que el ecuatoriano atraviesa por una dolencia en la ingle y también de que el club ha elaborado un plan físico para que haga una “pretemporada” con los de Londres y se ponga a tono desde lo físico.

La poca actividad que está teniendo Hincapié con Arsenal es muy preocupante para los hinchas ecuatorianos, ya que también quieren que el central llegue en buen nivel a la próxima Copa del Mundo. Piero es titular fijo en el once de Sebastián Beccacece.

Piero Hincapié no ha podido debutar con Arsenal en Premier. (Foto: GettyImages)

En Bayer Leverkusen, Piero Hincapié casi que no tuvo lesiones en los últimos dos años, sin embargo, el ecuatoriano vivió un verano convulso con su posible salida a la Premier League. Al final, todo esto terminó repercutiendo en el estado físico del jugador.

¿Cuál es el contrato de Hincapié con Arsenal?

Piero Hincapié tiene un acuerdo de préstamo con Arsenal, ya que el central ecuatoriano llegó desde Leverkusen con una opción de compra obligatoria a finales de 2026. El tricolor terminará siendo jugar de los ‘Gunners’ pero será hasta el siguiente año.

El sueldo que Hincapié ganaría en Arsenal

Cuando se convierta en jugador de Arsenal, Piero Hincapié se llevaría un salario de casi 7 millones de dólares. Esa cidra la que Arsenal le pagaría al tricolor una vez que logre cerrar su acuerdo. Si el club no lo quiere comprar, Leverkusen puede obligarlo con la cláusula del contrato.

