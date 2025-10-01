En las últimas semanas, se reveló que Real Madrid estaría buscando a Moisés Caicedo como su fichaje para la temporada 2026. El ecuatoriano es uno de los mejores jugadores de Chelsea y su salida no sería fácil, ya que tiene largo un contrato y un buen salario en Inglaterra.

Como jugador de Chelsea más otros bonos, Moisés Caicedo recibe un salario anual de casi 12 millones de euros. Esta sería una de las mejores cifras que se paga en el equipo ‘Blue’, sin embargo, en Real Madrid dichos valores podrían verse mejorados.

En Real Madrid por su proyección, edad, y actualidad, Moisés Caicedo llegaría a ganar más de 15 millones de euros y se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del equipo merengue y también en el jugador ecuatoriano con mejor salario en Europa.

A corto plazo se ve muy complicado que Chelsea deje ir a Moisés Caicedo, y que el ecuatoriano se anime a también dar este salto, estando cómodo en Chelsea y siendo uno de los jugadores más importantes. Asimismo, su compra no sería nada “barata”.

ver también ¡Urgente! Universidad Católica denuncia que quisieron “comprar” su partido de Copa Ecuador

Moisés Caicedo es capitán y referente en Chelsea. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo también podría ser el primer jugador ecuatoriano en vestir los colores del Real Madrid. Nunca antes, un futbolista tricolor ha llegado a jugar en el primer equipo del Real Madrid. Hubo intereses por otros jugadores, pero no se concretó ningún fichaje.

Publicidad

Publicidad

ver también En el peor momento: Emelec recibe la mejor noticia de todas

¿Cuánto cuesta el fichaje de Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo ahora mismo está valorado en 90 millones de euros, siendo uno de los jugadores más caros del mundo en su posición. La regularidad e importancia en Chelsea, hicieron que diferentes clubes del mundo lo estén buscando y siguiendo.

¿Qué otros equipos han preguntado por Moisés Caicedo?

No solo Real Madrid estuvo interesado en Moisés Caicedo, por el ecuatoriano también ya estuvieron preguntando equipos como Al Nassr y también se habló de Manchester City. No obstante, si se ve complicada a cualquier equipo de Europa, una a otro de la Premier League es prácticamente imposible.

Encuesta¿Si fueras Moisés Caicedo qué hicieras? ¿Si fueras Moisés Caicedo qué hicieras? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad