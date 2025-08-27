Pese a que están en la parte alta de la LigaPro y clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores, los hinchas de Liga de Quito reclaman el escueto mercado de fichajes de mitad de temporada. Su rival en Copa, el Sao Paulo, por su parte no escatimó gastos en refuerzos.

Solo en el segundo semestre, Sao Paulo fichó a Rafael Toloi y Maílton para su defensa por cifras superiores a los 600 mil dólares. El fuerte de las contrataciones del club brasileño fueron hechas a inicio de año, el más destacado Óscar, ex Chelsea.

Otro de los refuerzos importantes fue Juan Ignacio Dinenno, el delantero goleador en Barcelona SC y Deportivo Cuenca, dejó Cruzeiro para llegar al Sao Paulo.

Los laterales Wendell, Enzo Díaz, Cédric Soares, y el delantero Gonzalo Tapia también se sumaron al club. En total fueron más de cinco millones de dólares invertidos en casi diez fichajes.

Juan Dinenno – Sao Paulo. Foto: Getty.

Liga de Quito en este mercado de mitad de año fichó a Jeison Medina como reemplazo de Álex Arce y a Melvin Díaz como una apuesta. Los hinchas siguieron esperando el reemplazo de Jhojan Julio y Ezequiel Piovi.

¿Dónde ver el Liga de Quito vs. Sao Paulo por Copa Libertadores?

Liga de Quito y Sao Paulo se enfrentan en la Copa Libertadores en septiembre y ambos partidos los podrás ver por Disney+.