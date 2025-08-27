Independiente del Valle volverá a tener una fuerte presencia en la Selección de Ecuador y es que dos de sus figuras serán convocados a la Tri por primera vez. Jordy Alcívar y Patrick Mercado estarán presentes en la lista de Beccacece para enfrentar a Paraguay y Argentina.

El Canal del Fútbol señala que los dos volantes de Independiente formarán parte de la lista final para el cierre de Eliminatorias. En el caso de Alcívar regresa a la Selección tras pasar por las juveniles.

Ambos están pasando un gran momento y se habla de que podrían ser vendidos al exterior para la siguiente temporada, Mercado incluso se habla de un salto al Wolverhampton de la Premier League.

Por ahora, son los únicos confirmados para la lista de Eliminatorias, de igual forma se habla de que repetirían los mismos arqueros que en el partido contra Perú y Brasil, con la titularidad entre Hernán Galíndez y Gonzalo Valle.

ver también Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

Jordy Alcívar – Selección Ecuador.

ver también El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora

Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.