Édison Méndez

Édison Méndez es nuevo DT de este equipo en la LigaPro Serie B

Édison Méndez será nuevo DT de este equipo de la LigaPro para tratar de llegar a la Serie A

Por Jose Cedeño Mendoza

Édison Méndez tiene nuevo equipo en la LigaPro.
Édison Méndez tiene nuevo equipo en la LigaPro.

Finalmente, Édison Méndez vuelve a la LigaPro para dirigir a un equipo de la Serie B y llegar a la Serie A en 2026. El entrenador ecuatoriano tendrá la oportunidad que tanto se estaba pidiendo para él y asimismo la chance de destacar en la Copa Ecuador.

Según la revelación de Stalin Cobeña, Édison Méndez será el nuevo DT de Leones del Norte. El entrenador ecuatoriano asume este reto después de que el cuerpo técnico anterior fuera suspendido por 10 fechas, y tomaron la decisión de abandonar el plantel.

Asimismo, el cuerpo técnico de Édison Méndez estará conformado por otros históricos como Geovanny Ibarra y también la ‘Sombra’ Espinoza, con el cual ya estuvo trabajando en Liga de Quito. Leones del Norte es uno de los candidatos a avanzar.

Hay que recordar que Leones del Norte tiene como encargado de la Comisión de Fútbol a Esteban Paz, que fue el que le dio la oportunidad a Méndez de dirigir a Liga de Quito por un tramo de partido en la LigaPro. Ahora vuelve a acudir al ‘Kinito’ para jugar en la Serie B.

El comunicado de Leones del Norte sobre la salida de su DT. (Foto: @leonesfc_ec)

El comunicado de Leones del Norte sobre la salida de su DT. (Foto: @leonesfc_ec)

Por otro lado, en Copa Ecuador, Leones del Norte aún puede dar la gran sorpresa del torneo y quedarse con una llave histórica ante Emelec. El equipo recibirá en Ibarra al ‘Bombillo’ en un encuentro clave por los octavos de final con gran expectativa de hacer un gran torneo.

El puesto de Leones del Norte en la Serie B

Actualmente, Leones del Norte se ubica en la primera posición en la Serie B. El equipo de Ibarra es el máximo candidato para ascender a la LigaPro Serie A en el 2026. Si lo logran, lo más probable es que Édison Méndez se quede como DT y asuma un gran reto en la primera de Ecuador.

