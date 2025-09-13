Ni el 9 ni el 13: El sorpresivo número que tendrá Enner Valencia en Pachuca

Enner Valencia llegó a Pachuca con un contrato hasta 2027. Hay mucha expectativa en el club mexicano en este regreso para el jugador ecuatoriano, y es por eso que ahora mismo el equipo decidió darle un nuevo número al jugador para este reto.

Aunque es habitual ver a Enner Valencia con el 9 o el número 13, en su espalda, ahora el ecuatoriano está dando un salto totalmente diferente y llevará la camiseta número 10 con el Pachuca. El delantero ecuatoriano usaba el 13 en Internacional y en la Selección de Ecuador.

Enner Valencia eligió este equipo por la posibilidad de sumar minutos y regularidad pensando en despedirse en el mejor nivel en el Mundial de 2026. El delantero ecuatoriano venía con muy pocos minutos y regularidad en Internacional y eso se vio en la Eliminatoria con la Selección de Ecuador.

Ahora con la camiseta número 10, Enner Valencia inicia una nueva etapa en México para tratar de ayudar a Pachuca a volver a los primeros lugares, en una temporada que se ve de transición, ya que el club está atravesando un año sin Guillermo Almada.

Enner Valencia también decidió salir de Brasil después de varios años jugando para Internacional, por el “poco” respeto que le estaban teniendo. El ecuatoriano no solo no era titular, en ocasiones entraba solo a jugar los últimos minutos de los partidos. Afectando así a toda su regularidad.

Los números de Enner Valencia en esta temporada

En lo que va de temporada, Enner Valencia ha jugado un total de 32 partidos con Internacional, sin embargo, en la mayoría fue viniendo desde el banco de suplentes. El delantero ecuatoriano ha marcado 7 goles en todo lo que va de año, y solo ha dado 1 asistencia. Números bajos para los de otros años.

El sueldo de Enner Valencia en Pachuca

El goleador ecuatoriano se fue a México a ganar más de 3 millones de salario anual. Esta cifra es prácticamente imposible de pagar en todo el fútbol ecuatoriano y solo por eso México asomó como alternativa para dejar de jugar en Brasil.

