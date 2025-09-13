Es tendencia:
Moisés Caicedo

VIDEO | Moisés Caicedo se manda un golazo para que Chelsea no pierda en la Premier League

Moisés Caicedo se acaba de mandar uno de los mejores goles de su carrera para que Chelsea derrote a Brentford.

Por Jose Cedeño Mendoza

Golazo de Moisés Caicedo para Chelsea en la Premier League.
Golazo de Moisés Caicedo para Chelsea en la Premier League.

Chelsea estaba teniendo un partido muy complicado contra Brentford en la Premier League. El equipo de Londres se había complicado y estaba sumando una victoria gracias a un golazo de Moisés Caicedo, pero al final terminó siendo empate.

Cuando Chelsea atacaba desesperado por conseguir el gol de la victoria, una pelota quedó rebotando en el borde del área y fue ahí donde apareció Moisés Caicedo. El ecuatoriano se perfiló y le pagó un bombazo desde afuera clave para no perder

Moisés Caicedo tuvo un partido complicado con Chelsea, ya que durante gran parte del encuentro, los ‘Blues’ se vieron asfixiado por los locales. No obstante, con Palmer, que vino desde el banco, y con el ecuatoriano firme en la mitad suman aunque sea 1 punto.

El enorme nivel de Moisés Caicedo en esta temporada confirma que es el año de absoluta consolidación para el ecuatoriano como uno de los mejores del mundo en su posición. En esta semana, el volante también debutará con su equipo en la Champions League.

El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Como jugador de Chelsea, Moisés Caicedo está percibiendo un salario por temporada de 12 millones de euros. Se prepara una importante renovación del club para que el ecuatoriano ni piense en dejar el club por los próximos años. Tiene contrato hasta 2031.

El puesto de Chelsea en la Premier League

Con este duro empate, Chelsea ya se empieza a alejar de rivales directos como Arsenal y Liverpool, con la gran diferencia de que en 4 partidos, aún el equipo de Londres no ha enfrentado a ningún club del ‘Big-Six’. Ahora terminan la jornada a 1 punto de Arsenal y a la espera de que Liverpool juegue.

