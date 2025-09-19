Es tendencia:
Emelec

¡¿No juegan el partido?! La drástica decisión del plantel de Emelec por las deudas

El plantel de Emelec se cansó de los valores impagos y tomó una drástica decisión para presionar a la directiva con miras al próximo partido.

Por Gustavo Dávila

¡¿No juegan el partido?! La drástica decisión del plantel de Emelec por las deudas. Foto: IMAGO.
Se cierra una semana más intranquila para Emelec y es que los jugadores están cansados de promesas incumplidas y tomarán drástica medida. El plantel decidió radicalizarse para presionar a la directiva a que cancele salarios impagos.

Según medios locales, Emelec no concentrará para el partido contra El Nacional este fin de semana, y es que los azules no cobran hace cuatro meses. Los eléctricos vienen de perder 4-0 y estar un entrenamiento paralizado por deudas.

La directiva no se ha pronunciado al respecto pero esperan cancelar un porcentaje pendiente en los próximos días. Antes se hablaba de dos meses atrasados pero ahora trascendió que son cuatro.

En lo deportivo, Emelec se encuentra 9no en el hexagonal sin muchas opciones de meterse al grupo del título. El club venía en alza pero perdió por goleada contra Barcelona SC.

En lo deportivo, las deudas podrían terminar en las salidas de Diogo Bagui, Christian Cueva y Alexander González. Los tres han mostrado inconformidad por el tema de los salarios impagos.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

