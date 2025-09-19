Es tendencia:
Copa Libertadores

CONMEBOL toma histórica decisión luego de la expulsión de Gonzalo Plata

Flamengo buscó revertir la roja mostrada a Gonzalo Plata en el partido contra Estudiantes por Copa Libertadores y hay histórica decisión de CONMEBOL.

Por Gustavo Dávila

La histórica decisión de CONMEBOL sobre la expulsión de Gonzalo Plata. Foto: Getty

Una de las imágenes virales de la Copa Libertadores fue la expulsión de Gonzalo Plata. El ecuatoriano recibió un golpe de un rival en el partido contra Estudiantes pero por inercia terminó también en plancha, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

Menos de 24 horas después, Flamengo mostró el reclamo en CONMEBOL y a falta de anuncio oficial de la institución, la Confederación levantaría la tarjeta roja al ecuatoriano.

Esta es una decisión histórica debido a las pocas oportunidades que la CONMEBOL revierte una sanción, y con más sorpresa generada por la rapidez del fallo. Flamengo anunció oficialmente el levantamiento de la sanción y que Gonzalo Plata estará disponible para la vuelta.

Dos antecedentes se remontan al 2014 con San Lorenzo y al 2018 cuando Manoel vio su expulsión levantada contra Boca Juniors. Oficialmente fueron subidos los audios del VAR dónde se ve a los árbitros discutiendo la jugada y segunda amarilla.

Gonzalo Plata – Fernando Muslera. Foto: Getty.

¿Cuándo juega Flamengo contra Estudiantes?

Flamengo y Estudiantes de La Plata juegan el jueves 25 de septiembre la vuelta por un boleto a las semifinales de la Copa Libertadores.

Todos los resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Después de que se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores, así van los resultados:

  • Vélez 0 Racing 1
  • River 1 Palmeiras 2
  • Liga de Quito 2 Sao Paulo 0
  • Flamengo 2 Estudiantes de la Plata 1
gustavo dávila
Gustavo Dávila
