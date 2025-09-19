CONMEBOL toma histórica decisión luego de la expulsión de Gonzalo Plata

Una de las imágenes virales de la Copa Libertadores fue la expulsión de Gonzalo Plata. El ecuatoriano recibió un golpe de un rival en el partido contra Estudiantes pero por inercia terminó también en plancha, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

Menos de 24 horas después, Flamengo mostró el reclamo en CONMEBOL y a falta de anuncio oficial de la institución, la Confederación levantaría la tarjeta roja al ecuatoriano.

Esta es una decisión histórica debido a las pocas oportunidades que la CONMEBOL revierte una sanción, y con más sorpresa generada por la rapidez del fallo. Flamengo anunció oficialmente el levantamiento de la sanción y que Gonzalo Plata estará disponible para la vuelta.

Dos antecedentes se remontan al 2014 con San Lorenzo y al 2018 cuando Manoel vio su expulsión levantada contra Boca Juniors. Oficialmente fueron subidos los audios del VAR dónde se ve a los árbitros discutiendo la jugada y segunda amarilla.

ver también El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

Tweet placeholder

Gonzalo Plata – Fernando Muslera. Foto: Getty.

Publicidad

Publicidad

ver también Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial tras el último ranking FIFA

ver también ¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

¿Cuándo juega Flamengo contra Estudiantes?

Flamengo y Estudiantes de La Plata juegan el jueves 25 de septiembre la vuelta por un boleto a las semifinales de la Copa Libertadores.

ver también ¿Adiós al hexagonal?: Titular de Emelec se niega a jugar por deudas

Todos los resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Después de que se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores, así van los resultados: