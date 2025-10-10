Es tendencia:
Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

El Chelsea quiere blindar a Moisés Caicedo y pese al interés del PSG y del Real Madrid, el gigante de Inglaterra le puso nuevo precio.

Por Gustavo Dávila

Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

La noticia de la semana en Europa es el interés que tendría el PSG de Francia en fichar al volante ecuatoriano Moisés Caicedo. Sumado al Real Madrid ya son dos clubes que lo quieren fichar y el Chelsea de la Premier League le pone precio histórico.

Medios británicos aseguran que el Chelsea le aumentará a 300 millones de euros su cláusula de salida. Los blues solo dejarían ir al seleccionado ecuatoriano si pagan esta cláusula.

Se hablaba de que son 150 millones lo que iban a ofertar tanto los gigantes de España como los de Francia, pero el Chelsea está convencido de que luego del Mundial 2026 podrán pedir mucho más.

Moisés Caicedo ya tiene un contrato pesado hasta el 2031, con un salario cercano a los 8 millones de dólares al año. El PSG y Madrid tendrían que vender jugadores para comprar al ‘tricolor’.

¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se perderá el primer partido del Mundial. Foto: Getty

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

El valor de mercado de Enzo Fernández y Moisés Caicedo

De acuerdo a la información de Transfermark, Moisés Caicedo sería más caro que Enzo Fernández. El jugador argentino, campeón del mundo, tiene un costo de 75 millones de euros, mientras que el jugador ecuatoriano tiene un costo de 90 millones. Ambos jugadores tienen contrato hasta pasado 2030.

Pedro Ortiz fue el héroe de Emelec en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo

Los equipos que han preguntado por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se ha metido en estos últimos meses en planes de equipos como Al Nassr y Manchester City. No obstante, desde Chelsea ya han dejado claro en varias ocasiones que no quieren vender al ecuatoriano. En 2023 pagaron más de 100 millones por él.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

gustavo dávila
Gustavo Dávila
La sanción que le podría caer a Liga de Quito luego de que Nacional y Peñarol reclamaron
Fútbol de Ecuador

La sanción que le podría caer a Liga de Quito luego de que Nacional y Peñarol reclamaron

Paul Scholes minimiza a Moisés Caicedo y hay indignación en toda la Premier
Fútbol de Ecuador

Paul Scholes minimiza a Moisés Caicedo y hay indignación en toda la Premier

¡No demoraron! Liga de Quito y su contundente respuesta a CONMEBOL tras el expediente
Fútbol de Ecuador

¡No demoraron! Liga de Quito y su contundente respuesta a CONMEBOL tras el expediente

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026
Fútbol de Ecuador

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

