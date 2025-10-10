Michael Estrada podría dejar Liga de Quito por un grande de América

Liga de Quito goleó en Copa Ecuador con un superlativo Michael Estrada, y ya hay novedades sobre el futuro del delantero ecuatoriano. El ex seleccionado ecuatoriano tendría una opción para irse al exterior.

Michael Estrada es una de las alternativas que maneja Newells Old Boys de Argentina para el próximo año. El club rosarino preguntó por Estrada a mitad de año y harían un acercamiento formal para ficharlo.

Estrada tiene contrato con Liga de Quito por cuatro temporadas más, su salida no dejaría menos de 2 millones de dólares para el club ‘albo’. Su salida obligaría a Liga de Quito a buscar un nuevo delantero.

En dos años, Michael Estrada ha jugado 70 partidos, ha anotado 18 goles y ha dado cinco asistencias. Este año lleva ya 14 goles entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

Michael Estrada – Toluca.

Michael Estrada en el exterior ha estado en el Cruz Azul y Toluca de México; DC United de la MLS y el CSKA Sofía de Bulgaria. Con la U ha sido campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

