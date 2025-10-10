Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

El delantero ecuatoriano Michael Estrada retoma su nivel en Liga de Quito y ahora un grande de América lo quiere para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Michael Estrada podría dejar Liga de Quito por un grande de América
Michael Estrada podría dejar Liga de Quito por un grande de América

Liga de Quito goleó en Copa Ecuador con un superlativo Michael Estrada, y ya hay novedades sobre el futuro del delantero ecuatoriano. El ex seleccionado ecuatoriano tendría una opción para irse al exterior.

Michael Estrada es una de las alternativas que maneja Newells Old Boys de Argentina para el próximo año. El club rosarino preguntó por Estrada a mitad de año y harían un acercamiento formal para ficharlo.

Estrada tiene contrato con Liga de Quito por cuatro temporadas más, su salida no dejaría menos de 2 millones de dólares para el club ‘albo’. Su salida obligaría a Liga de Quito a buscar un nuevo delantero.

En dos años, Michael Estrada ha jugado 70 partidos, ha anotado 18 goles y ha dado cinco asistencias. Este año lleva ya 14 goles entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo

ver también

¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo

Michael Estrada - Toluca.

Michael Estrada – Toluca.

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

ver también

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

Michael Estrada en el exterior ha estado en el Cruz Azul y Toluca de México; DC United de la MLS y el CSKA Sofía de Bulgaria. Con la U ha sido campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025.

Publicidad

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Pedro Ortiz fue el héroe de Emelec en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo

ver también

Pedro Ortiz fue el héroe de Emelec en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo

¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

ver también

¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
DT de Independiente del Valle destruye en críticas a jugador de Barcelona
Fútbol de Ecuador

DT de Independiente del Valle destruye en críticas a jugador de Barcelona

Javier Rabanal dispara contra Barcelona SC y el arbitraje por "tirar a Deportivo Cuenca del primer hexagonal"
Fútbol de Ecuador

Javier Rabanal dispara contra Barcelona SC y el arbitraje por "tirar a Deportivo Cuenca del primer hexagonal"

Pedro Ortiz fue el héroe de Emelec en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo
Fútbol de Ecuador

Pedro Ortiz fue el héroe de Emelec en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo

Todos los goles de Cristiano Ronaldo para Portugal: a qué selecciones les convirtió y en qué competición marcó más
FIFA

Todos los goles de Cristiano Ronaldo para Portugal: a qué selecciones les convirtió y en qué competición marcó más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo