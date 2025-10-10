¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo

La Selección de Ecuador tenía esperanzas de que Moisés Caicedo esté disponible para el primer partido de la ‘Tri’ en el Mundial 2026, sin embargo todo se desmoronó. Desde FEF descartan al volante ecuatoriano para el arranque de la fase de grupos.

Se hablaba de que desde la FEF iban a apelar el partido de sanción que recibió Caicedo por su expulsión vs. Argentina, sin embargo no será posible. Francisco Egas, presidente de la FEF, confirmó desde Texas que por normativa la sanción no es apelable.

“Las tarjetas amarillas no son apelables, y se habló también de indultos sin embargo esto no aplica para sanciones que acarrean suspensiones”, dijo Francisco Egas en charlas con los medios.

De esta manera está descartado que Moisés Caicedo podrá ser una variante para Ecuador en el arranque del Mundial. Su reemplazo natural es Alan Franco o bien el DT podría cambiar el esquema para meter un volante creativo.

Moisés Caicedo se perderá el primer partido del Mundial. Foto: Getty

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre: