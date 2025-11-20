Sebastián Beccacece parece tener los días contados en la Selección de Ecuador para después del Mundial 2026. Aunque se habla de una posible renovación, esto quedaría en las nubes si el directorio de la FEF termina cambiando a finales del siguiente año como es muy probable.

Suenan varios candidatos para llegar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y aunque los nombres cambian, hay una constante, pocos ven a Beccacece como el DT del futuro de Ecuador. Ahora el nuevo candidato que aparece para la FEF es José Francisco Cevallos.

En sus redes sociales, José Francisco Cevallos reveló que culminó su Magíster en Gestión Deportiva, y su mensaje de agradecimiento concluyó con el contundente mensaje: “Vamos a la FEF”. Confirmando así, los rumores de su interés por llegar al directorio del máximo organismo del fútbol ecuatoriano.

Ahora se deben recordar las palabras de Cevallos en El Fútbolero en junio de 2025, cuando expresó no estar muy de acuerdo con las decisiones de Beccacece de cerrar el grupo: “Eso de que hay que cuidar la familia, hay que cuidar el grupo, ya no puede entrar otro jugador que está destacando, porque ya el plantel está definido, eso para mí es un error“, comentó ‘Pepe Pacho’ sobre la postura de Beccacece.

Cevallos avisando de sus intenciones en FEF. (Captura de pantalla)

A José Francisco Cevallos, como dirigente, se lo recuerda por exitoso paso por Barcelona SC, donde junto a Guillermo Almada llevaron al equipo a una semifinal de Copa Libertadores y a ser campeón de Ecuador en 2016. De ahí que, también se disparen los rumores para un posible nuevo DT para ‘La Tri’.

Son varios los nombres que suenan para reemplazar a Sebastián Beccacece, en carpeta se manejan nombres como los de Martín Anselmi, Luis Zubeldía, Guillermo Almada y otros. Sin embargo, nada puede ser oficial hasta que se decidan los candidatos a la presidencia.

Los números de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ya ha dirigido un total de 16 partidos entre todas las competencias. El DT ha facturado 6 victorias, 9 empates y 1 derrota. No obstante, su continuidad parece imposible por cómo juega actualmente ‘La Tri’ y las pocas oportunidades para otros jugadores.

¿Hasta cuándo es el contrato de Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador?

Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de 2026. Por lo cual, después del Mundial, su futuro estaría comprometido 6 meses más con Ecuador. Después se darán las elecciones en FEF; el actual directorio no puede postularse, y ahí se decidirá qué pasa con el DT.

