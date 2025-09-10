Periodista argentino explota contra jugador de su selección: “Caicedo y Pacho cobran diez veces más que tú”

La derrota de Argentina ante la Selección de Ecuador sigue generando reacciones en la prensa de ambos países. Con algo de sorpresa, Martín Liberman uno de los periodistas más conocidos del mencionado país, defendió a Ecuador de uno de los suyos.

En el partido Leandro Paredes había increpado a algunos jugadores de Ecuador justo antes del cierre del primer tiempo haciendo alusión también a que son campeones del Mundo. Ante esto Liberman le recordó la diferencia de su presente con el de Moisés Caicedo y William Pacho.

“Te cuento Paredes, Pacho gana 10 veces más que vos, Caicedo gana 10 veces más que vos ya no podes cancherear como antes”, dijo Liberman en su programa online.

“Rodri (De Paul) juegas en la MLS, bajen un poco, paren. No podes ir a cancherear a un campeón de Champions, no podes cancherear a Hincapié con $50m al Arsenal. Paren ya paren”, continuó.

El comunicador cuestionó que en cada cruce de palabras algunos jugadores de Argentina recuerdan el Mundial de Qatar 2022 como argumento para cualquier discusión.

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.