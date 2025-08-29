Es tendencia:
Barcelona

La contundente decisión de Barcelona con Ismael Rescalvo tras perder contra Cuenca Jrs.

Barcelona SC cayó eliminado ante Cuenca Juniors y tras el reclamo de los hinchas, ya hubo una contundente decisión sobre Ismael Rescalvo.

Por Gustavo Dávila

La contundente decisión de Barcelona con Ismael Rescalvo tras perder contra Cuenca Jrs..Foto: Barcelona
La contundente decisión de Barcelona con Ismael Rescalvo tras perder contra Cuenca Jrs..Foto: Barcelona

El año del Centenario ha sido una pesadilla para Barcelona SC, ahora volvieron a caer eliminados en Copa Ecuador contra un club de menor categoría. Los hinchas piden cambios urgentes y ya se conoce la decisión sobre Ismael Rescalvo.

Según El Canal del Fútbol, Barcelona mantiene en el cargo a Ismael Rescalvo para los siguientes partidos. El DT español no ha encontrado vuelta al funcionamiento del equipo pese a que sigue en pelea por LigaPro.

El principal cuestionamiento que Barcelona recibió en este partido fue la decisión de salir con jugadores alternantes. Rescalvo decidió guardar los titulares para el Clásico del Astillero.

Ismael Rescalvo tiene contrato vigente con Barcelona hasta junio 2026 por lo que su salida tendría de por medio una fuerte indemnización económica que el club no podría asumir.

Rescalvo llegó en reemplazo de Segundo Castillo y ha perdido más espacio en la LigaPro, antes estaba a 1 punto de Independiente del Valle y ahora está a 9 unidades.

Los números de Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, durante todo este tiempo, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 11 partidos entre todas las competencias. El entrenador suma 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Cuando asumió el equipo estaba a 1 punto de IDV, ahora está a 9.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.

Encuesta

¿Debería Barcelona terminar el contrato de Rescalvo?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Gustavo Dávila
