Los jugadores que Beccacece descartó para la Selección de Ecuador pese a que los hinchas los pedían

La Selección de Ecuador dio su lista de convocados para las dos últimas fechas de Eliminatorias contra Paraguay y Argentina. La lista está lleno de nuestros cracks pero también hay otras bajas muy sonadas de jugadores que fueron descartados por Sebastián Becacece.

Uno de los más pedidos por los hinchas fue Jeremy Sarmiento, sin embargo como adelantó el DT hace semanas, prefirió a Alan Minda y Nilson Angulo por esa banda. Hasta el final se hablaba de Miguel Parrales como opción, sin embargo quedó fuera para dejar los espacios a Leonardo Campana, Enner Valencia y Kevin Rodríguez.

Mismo caso con Byron Palacios y Daniel Valencia, entre los goleadores de la LigaPro. En defensa, Xavier Arreaga se impuso a Leo Realpe y a José Hurtado, titulares en sus clubes.

En Liga de Quito, Michael Estrada no pudo meterse en la lista tras un semestre irregular en su club. Los ‘albos’ tienen a Ramírez y Valle entre los convocados otra vez.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Jordy Alcívar

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros: