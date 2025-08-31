Es tendencia:
Los jugadores que Beccacece descartó para la Selección de Ecuador pese a que los hinchas los pedían

La Selección de Ecuador dio su lista de convocados para las Eliminatorias y hay varios jugadores importantes que se quedaron fuera.

Por Gustavo Dávila

Los jugadores que Beccacece descartó para la Selección de Ecuador pese a que los hinchas los pedían Foto: Getty
Los jugadores que Beccacece descartó para la Selección de Ecuador pese a que los hinchas los pedían Foto: Getty
La Selección de Ecuador dio su lista de convocados para las dos últimas fechas de Eliminatorias contra Paraguay y Argentina. La lista está lleno de nuestros cracks pero también hay otras bajas muy sonadas de jugadores que fueron descartados por Sebastián Becacece.

Uno de los más pedidos por los hinchas fue Jeremy Sarmiento, sin embargo como adelantó el DT hace semanas, prefirió a Alan Minda y Nilson Angulo por esa banda. Hasta el final se hablaba de Miguel Parrales como opción, sin embargo quedó fuera para dejar los espacios a Leonardo Campana, Enner Valencia y Kevin Rodríguez.

Mismo caso con Byron Palacios y Daniel Valencia, entre los goleadores de la LigaPro. En defensa, Xavier Arreaga se impuso a Leo Realpe y a José Hurtado, titulares en sus clubes.

En Liga de Quito, Michael Estrada no pudo meterse en la lista tras un semestre irregular en su club. Los ‘albos’ tienen a Ramírez y Valle entre los convocados otra vez.

Jeremy Sarmiento es la baja más sonada de Ecuador. Foto: Getty.

Jeremy Sarmiento es la baja más sonada de Ecuador. Foto: Getty.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • David Cabezas

Defensas:

  • Piero Hincapié
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Pervis Estupiñán
  • Ángelo Preciado
  • Cristhian Ramírez
  • Xavier Arreaga
  • Félix Torres

Mediocampistas:

  • Moisés Caicedo
  • Alan Franco
  • Kendry Páez
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Patrick Mercado
  • Jordy Alcívar
  • Bryan Ramírez
  • Darwin Guagua
  • Denil Castillo
  • Yaimar Medina
Delanteros:

  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana
  • John Mercado
Gustavo Dávila
