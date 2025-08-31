Es tendencia:
Christian Cueva

En plena transmisión del partido de Emelec vs. Aucas revelaron dónde jugará Christian Cueva en el 2026

Christian Cueva llegó a Emelec y ahora en plena transmisión del partido contra Aucas revelaron dónde jugará el peruano tras meses de rumores.

Por Gustavo Dávila

En plena transmisión del partido de Emelec vs. Aucas revelaron dónde jugará Christian Cueva en el 2026. Foto: Emelec
En plena transmisión del partido de Emelec vs. Aucas revelaron dónde jugará Christian Cueva en el 2026. Foto: Emelec

Emelec sumó un nuevo triunfo en LigaPro tras vencer a Aucas en un complicadísimo partido en Chillogallo, pero no fue la única novedad en los azules. En medio de la transmisión del encuentro revelaron el futuro de una de sus figuras: Christian Cueva.

En el partido, en Zapping dieron a conocer que Christian Cueva no solo no se irá en diciembre a otro equipo si no que renovará su contrato por seis meses más. Las negociaciones harán que Cueva siga siendo jugador de Emelec hasta diciembre del 2026.

En los últimos meses sonó un interés de Alianza Lima y Junior de Barranquilla de Colombia con ofertas que en lo económico podrían ser mejores que en Emelec. Cueva recibirá un aumento salarial en su nuevo contrato con Emelec que lo pondría cerca de los 18 mil dólares al mes.

‘Aladino’ firmó con Emelec hasta junio 2026 tras dejar Cienciano de Perú, su nivel incluso lo había llevado a ser considerado para la Selección de Perú, pero por motivos extra futbolísticos no fue convocado.

Christian Cueva – Emelec firma de contrato 2025.

Christian Cueva – Emelec firma de contrato 2025.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva ha jugado con Emelec un total de 8 partidos con la camiseta azul. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista que usa la camiseta número 10 terminó siendo clave para que el ‘Bombillo’ escape de los últimos lugares y ahora se ilusione con pelear arriba en la tabla.

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.

