Piero Hincapié podría tener un radical cambio de su situación en el Arsenal la siguiente semana. El defensor ecuatoriano dejará la Selección de Ecuador tras fecha FIFA para ser protagonista en el gigante de Inglaterra.

Ricardo Calafiori y Gabriel Maghalaes se lesionaron con sus respectivas lesiones. El lateral italiano y el defensor brasileño serán bajas por lo menos una semana al ser duda en los ‘Gunners’.

Esto significa que Piero Hincapié tiene una oportunidad clave para ser titular tanto como defensor central como lateral izquierdo. Hincapié vino siendo estelar solo en torneos menores como la EFL Cup o en Champions contra el Slavia Praga.

No solo será su oportunidad para demostrarle a Mikel Arteta que puede ser titular, si no que tendrá pruebas contra durísimos equipos. Los siguientes partidos del Arsenal son con el Tottenham, Chelsea y Bayern Múnich.

En la selección de Ecuador viene jugando en ambas posiciones según el rival, el momento del partido o la necesidad de la ‘Tri’. Hincapié quiere seguir sumando minutos para llegar con rodaje al Mundial 2026.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta finales de la temporada 2026. Es un préstamo con obligación de compra, que puede ser activada por cualquier equipo. No obstante, si se elige a Lewis-Skelly para que tenga más minutos por no perderlo con una venta, se ve poco probable una compra del ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

ver también Liverpool y FC Barcelona ofertaron por el mismo jugador ecuatoriano

Piero Hincapié llegó al Arsenal en agosto. Foto: Getty

Los números de Hincapié en Arsenal

En lo que va de temporada, el jugador ecuatoriano ha sumado con Arsenal un total de 325 minutos en 7 partidos. El ecuatoriano ha tenido 2 titularidades, y en 5 ocasiones vino desde el banco de suplentes. En Ecuador aún hay dudas de que el central tomara una buena decisión.

En resumen

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié podría ser titular en el Arsenal la siguiente semana.

podría ser en el la siguiente semana. Las lesiones de Ricardo Calafiori y Gabriel Maghalaes abren una oportunidad a Hincapié .

y abren una oportunidad a . El Arsenal enfrentará a Tottenham, Chelsea y Bayern Múnich en sus próximos partidos.

Publicidad