Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tricolores

¿Cómo se puede votar a Moisés Caicedo y William Pacho para el once del año en el The Best?

Los dos jugadores ecuatorianos pueden entrar en el mejor once de la temporada y así los aficionados pueden votar por ellos.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Así se puede votar a Moi o Pacho en el mejor once en el The Best
© GettyImages/ Edit BVAsí se puede votar a Moi o Pacho en el mejor once en el The Best

Moisés Caicedo y William Pacho son los primeros jugadores ecuatorianos en la historia en ser nominados al mejor once del mundo en los premios de la FIFA, The Best. Ambos jugadores ecuatorianos pueden ser votados por los aficionados, de la siguiente manera.

¿Cómo votar a Moisés Caicedo y William Pacho en el The Best?

Los hinchas pueden elegir al mejor once de la temporada en el The Best. Para eso deben ingresar al sitio oficial de la FIFA, registrarse y elegir la formación que más les gusta y luego a los jugadores, donde están Moisés Caicedo y William Pacho.

Moisés Caicedo compite para estar en el once del The Best con jugadores como Declan Rice, Federico Valverde, Ruben Neves, Joao Neves y otros jugadores que también destacaron en esta posición. El tricolor llega como campeón del mundo a nivel de clubes.

Así se vería si eliges a Moisés Caicedo y William Pacho en el once. (Captura de Pantalla)

Así se vería si eliges a Moisés Caicedo y William Pacho en el once. (Captura de Pantalla)

Para que tu voto sea válido debes completar el once y luego te saldrá la opción “confirmar tu equipo” y listo, se habrá realizado la votación. La elección para todos los aficionados estará abierta hasta el 28 de noviembre del presente año. Después se comunicará a los ganadores.

Lo quieren en el extranjero y LigaPro: Barcelona SC pediría estos millones por Octavio Rivero

ver también

Lo quieren en el extranjero y LigaPro: Barcelona SC pediría estos millones por Octavio Rivero

¿Contra quién compite William Pacho en el The Best?

El ser uno de los mejores centrales de la anterior temporada pone a William Pacho muy cerca de meterse en el mejor once del año, según la FIFA. Sin embargo, su competencia no está fácil, ya que pelea por un lugar con centrales como Gabriel, Saliba, Cubarsi, Otamendi, Rudiger, entre otros grandes jugadores.

Publicidad

¿Quién ganó el último The Best?

El último jugador en ganar el The Best fue Vini Jr., en el 2024. El astro brasileño se llevó el premio tras su gran temporada con Real Madrid. Ahora, el nuevo ganador de 2025 se conocerá a finales de año o inicios de 2026, la FIFA aún no ha confirmado la fecha para entregar el premio.

Encuesta

¿Qué ecuatoriano merece estar en el once del The Best?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Jugó en Chelsea, se retiró con esa camiseta, pero quería que Moisés Caicedo fiche por Arsenal
Fútbol de Ecuador

Jugó en Chelsea, se retiró con esa camiseta, pero quería que Moisés Caicedo fiche por Arsenal

Lo quieren todos y ahora Moisés Caicedo se gana otro premio en Chelsea
Fútbol de Ecuador

Lo quieren todos y ahora Moisés Caicedo se gana otro premio en Chelsea

¡Viajaron a verlo! Chelsea va por un tercer jugador ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

¡Viajaron a verlo! Chelsea va por un tercer jugador ecuatoriano

Ecuador vs Canadá amistoso internacional: ¿Qué canal pasa el partido?
Fútbol de Ecuador

Ecuador vs Canadá amistoso internacional: ¿Qué canal pasa el partido?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo