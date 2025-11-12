¿Cómo se puede votar a Moisés Caicedo y William Pacho para el once del año en el The Best?

Moisés Caicedo y William Pacho son los primeros jugadores ecuatorianos en la historia en ser nominados al mejor once del mundo en los premios de la FIFA, The Best. Ambos jugadores ecuatorianos pueden ser votados por los aficionados, de la siguiente manera.

¿Cómo votar a Moisés Caicedo y William Pacho en el The Best?

Los hinchas pueden elegir al mejor once de la temporada en el The Best. Para eso deben ingresar al sitio oficial de la FIFA, registrarse y elegir la formación que más les gusta y luego a los jugadores, donde están Moisés Caicedo y William Pacho.

Moisés Caicedo compite para estar en el once del The Best con jugadores como Declan Rice, Federico Valverde, Ruben Neves, Joao Neves y otros jugadores que también destacaron en esta posición. El tricolor llega como campeón del mundo a nivel de clubes.

Así se vería si eliges a Moisés Caicedo y William Pacho en el once. (Captura de Pantalla)

Para que tu voto sea válido debes completar el once y luego te saldrá la opción “confirmar tu equipo” y listo, se habrá realizado la votación. La elección para todos los aficionados estará abierta hasta el 28 de noviembre del presente año. Después se comunicará a los ganadores.

¿Contra quién compite William Pacho en el The Best?

El ser uno de los mejores centrales de la anterior temporada pone a William Pacho muy cerca de meterse en el mejor once del año, según la FIFA. Sin embargo, su competencia no está fácil, ya que pelea por un lugar con centrales como Gabriel, Saliba, Cubarsi, Otamendi, Rudiger, entre otros grandes jugadores.

¿Quién ganó el último The Best?

El último jugador en ganar el The Best fue Vini Jr., en el 2024. El astro brasileño se llevó el premio tras su gran temporada con Real Madrid. Ahora, el nuevo ganador de 2025 se conocerá a finales de año o inicios de 2026, la FIFA aún no ha confirmado la fecha para entregar el premio.