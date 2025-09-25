Es tendencia:
Liga de Quito

Qué pasa si Sao Paulo empata la serie ante Liga de Quito ¿Penales directos o alargues?

Si Sao Paulo empata el global de la serie este sería el descenlace.

Sao Paulo perdió 2 a 0 en Ecuador
© GettyImages/ Edit BVSao Paulo perdió 2 a 0 en Ecuador

Sao Paulo tiene dos goles abajo de Liga de Quito, sin embargo, el equipo brasileño cuenta con un Morumbi al tope de su capacidad para intentar la remontada o al menos igualar la serie. Si empatan en el global, sería el primer partido de cuartos de final que se vaya a definición de panales.

¿Hay penales directos o alargues en Copa Libertadores?

Si Sao Paulo y Liga de Quito empatan en el marcador global, el partido se definirá inmediatamente desde el punto penal. La Conmebol eliminó los alargues desde hace varios años y estos solo se juegan en instancias que definen campeonatos como las finales.

Para Liga de Quito no es nada extraño pasar por penales ante Sao Paulo en un estadio lleno. El ‘Rey de Copas’ ya lo hizo en el 2023 en la Copa Sudamericana, donde terminó eliminando al ‘Tricolor’ y también terminó ganando aquel campeonato.

De momento, los únicos dos clasificados a semifinales de la Copa Libertadores, Racing y Sao Paulo lo hicieron ganando sus respectivas llaves tanto en la ida como en la vuelta, por lo cual, no se tuvo que definir ninguna llave desde el lanzamiento penal.

¿A qué hora juegan Liga de Quito y Sao Paulo por Copa Libertadores y por dónde se puede ver?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzará desde las 17H00 de Ecuador. El encuentro se podrá ver por los diferentes canales de ESPN y también en todos los planes de Disney+.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Ecuador, el descuento es de $3.99 para el plan standard y de $7.99 para el plan premium.

