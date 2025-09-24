Moisés Caicedo es un líder absoluto en Chelsea y la confianza que le ha dado Enzo Maresca ha sido clave para este proceso. Sin embargo, el ecuatoriano ahora podría recibir un duro golpe que no esperaba después de ser campeón del Mundo hace pocos meses.

Varios jugadores a la interna de Chelsea estarían molestos con Enzo Maresca, según la información revelada por Indykaila News. Uno de los más descontentos sería Cole Palmer, quien no estaría contento con el rol táctico que está teniendo en el equipo.

Ante esto también se confirma que varios miembros de la directiva de Chelsea estarían interesados en un cambio de entrenador y ven con buenos ojos a Andoni Iraola, de Bournemouth, como un buen reemplazo. El español es un DT que viene gustando a todos los grandes desde hace varias temporadas.

Moisés Caicedo podría perder a su principal valedor en Chelsea en las próximas semanas. Desde la llegada de Maresca el subidón del ecuatoriano ha sido claro, asimismo, el entrenador tiene en ‘Niño’ Moi a uno de sus principales referentes en la cancha y es uno de sus jugadores “favoritos”.

Moisés Caicedo ha crecido con Maresca como DT. (Foto: GettyImages)

La tensión con Maresca no vendría por los resultados, ya que el DT viene de ser campeón del mundo, sino por la molestia de los jugadores con el entrenador. Incluso se revela desde Europa que una gran parte de los jugadores lo estaría viendo como “arrogante”

Los números de Moisés Caicedo con Maresca como DT

Con Enzo Maresca, Moisés Caicedo suma en cancha la gran cantidad de 4.830 minutos, siendo de lo más regular para Chelsea. El ecuatoriano ha jugado con este entrenador 56 partidos entre todas las competencias. El futbolista ha marcado 4 goles y dado 6 asistencias. Fue campeón del Mundial de Clubes y Conference League.

Las estadísticas de Maresca como DT de Chelsea

Al frente de Chelsea, Maresca ha dirigido al equipo de Londres en 71 partidos. El DT suma 44 victorias, 11 empates y 16 derrotas. El italiano tiene contrato hasta 2029, pero el club no tendría problema en acordar una salida. Las próximas semanas serían claves para su futuro.

